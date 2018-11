Jänisjahdista pakkolomalle: Eläinlääkärin koiran veri pelasti potilaan – "Ei ollut mitään hävittävää"

Eläinlääkärin arki on täynnä yllätyksiä.

Posion kunnaneläinlääkäri Satu Lambergin aikataulut menivät uusiksi, kun klinikalle tuotiin vakavasti sairastunut koira.

Potilas tarvitsi kipeästi verensiirtoa. Sen kunto ei olisi kuitenkaan kestänyt kuljetusta jatkohoitoon Ouluun.

Niinpä Lamberg päätyi harvinaiseen ratkaisuun: perheen isäntä kävi hakemassa kotoa perheen oman koiran, Hra Romppaisen.

Laatikosta löytyi verensiirtoon tarvittavat välineet. "Ei ollut mitään hävittävää. Koira olisi kuollut siihen pöydälle."

Lamberg siirsi Romppaiselta tarvittavan veren. Tukea hän sai kollegoilta Oulusta.

Hra Romppainen joutui jänisjahdista muutaman päivän pakkolomalle, mutta autettava koira pelastui.

Verenluovutus tehtiin tietoisella riskillä. Yleensä luovuttajakoiran veriryhmän soveltuvuus tarkistetaan ennen verensiirtoa.

Lamberg muistuttaa, että kyseessä on poikkeustapaus. Jos käsillä olisi ollut muita kiireisiä tapauksia, verensiirtoon ei yksinkertaisesti olisi ollut aikaa.

Vapaaehtoiskoiria tarvitaan vastaavia hätätilanteita varten.

Koira voi luovuttaa verta kahdella tavalla: osa klinikoista käyttää luovuttajakoiria, joiden omistajiin otetaan yhteyttä tarpeen vaatiessa.

Suomessa toimii myös muutamia koirien veripankkeja.

Luovuttajakoiran olisi hyvä olla aika iso, yli 20-kiloinen, eikä sillä saa olla lääkitystä, neuvoo eläinlääkäri Minna Liinamaa Oulun eläinlääkäriasema Kamusta. "Ei saa olla hirveän nuori, eikä yli 10-vuotias."

Esimerkiksi Hra Romppainen on jo luovuttajakoiraksi iäkäs.

Koiralta voidaan ottaa kerralla verta saman verran kuin ihmiseltä: 400–500 grammaa. "20–30-kiloinen koira sietää sen ihan hyvin", Liinamaa kertoo.

Koirilla on toisaalta erilaiset veriryhmät kuin ihmisillä. Niiltä testataan pääveriryhmää, joka on nimeltään DEA. Pääveriryhmä voi olla positiivinen tai negatiivinen. Erityisesti negatiiviselle DEA 1.1. -veriryhmälle on kysyntää.

Testaus on erityisen tärkeää silloin, jos koira on saanut aiemminkin luovutusverta.

Kamussa käytetään vapaaehtoisten luovuttajakoirien rekisteriä. Aina ennen veren ottoa luovuttajakoiralle tehdään perustutkimus ja omistaja haastatellaan sairauksien varalta. Verta otetaan vain terveiltä koirilta.

Oulusta lähin koirien veripankki sijaitsee Jyväskylässä.

Lambergin toiminta on kerännyt sosiaalisessa mediassa kosolti suitsutusta. Hän kuitenkin muistuttaa, että tuurilla oli osansa pelissä. "Sattui olemaan hiljainen päivä. Elmeri-koiralla oli tähdet kohdillaan", Lamberg toteaa.

"Kollegat tekevät ihan samanlaisia juttuja, ne eivät vain leviä someen. Kaikki me parhaamme tehdään."