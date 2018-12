Yle: Mikkeliläinen Jarmo Lautamäki on uhattu tappaa, koska hän hoitaa supikoiria

Mikkeliläisen villieläinhoitaja Jarmo Lautamäen perhe on uhattu tappaa, koska mies hoitaa hädässä olevia supikoiria. Tappouhkausten taustalla on se, että monien mielestä tautiset supikoirat eivät kuulu Suomen luontoon. Asiasta kertoo Yle.

Vaikka Lautamäki saakin työstään paljon kiitosta, osa ihmisistä kummastelee, miksi mies näkee niin paljon vaivaa luontokappaleen takia. Lautamäki kertoo Ylelle, että jotkut ihmiset eivät sulata vaikka sitä, että hän saattaa ajaa pari sataa kilometriä loukkaantuneen talitiaisen takia.

Vuoden 2016 kesällä Lautamäki otti hoidettavakseen orvoksi jääneen supikoiran pennun. Hän päätti jakaa hoitamastaan pennusta kuvan Facebookissa. Pennun kuvan jakaminen sai ihmiset antamaan Lautamäelle vihaista palautetta. Kommentoijien mielestä hän olisi tehnyt ympäristöteon tappamalla supikoiran pennun.

Lopulta tilanne kärjistyi niin, että Lautamäki alkoi saada uhkauksia. Uhkailut muuttuivat entistä rajuimmiksi viime vuonna, kun mies julkaisi Facebookissa kuvan loukkaantuneesta supikoirasta, jota oli ammuttu. Tuon supikoiran auttaminen sai ihmiset suorastaan raivon valtaan. Lautamäki kertoo saaneensa myös tappouhkauksia. Niissä uhattiin jopa hänen perhettään.

Uhkailu horjutti villieläinhoitajan turvallisuudentunnetta.

Lautamäki ei koe hyödylliseksi yrittää keskustella vihaajien kanssa. Hän kuvailee, etteivät vihaajat uskot edes tutkimuksia tai tutkijoita.

Monet ovat sitä mieltä, että supikoirakantaa pitää rajoittaa. Myös Jarmo Lautamäki on samaa mieltä. Hän ei kuitenkaan näe ristiriitaa kannan rajoituksen ja supikoirien hoitamisen välillä. Hän korostaa, että kun kyse on loukkaantuneesta eläimestä, hänen tehtävänsä on hoitaa se kuntoon.

Yle: Mies hoitaa supikoiria ja saa siksi tappouhkauksia – "Viimeisimmän tapauksen jälkeen jouduin hankkimaan murtohälyttimet"