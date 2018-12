Sudet ovat tappaneet yhteensä 19 koiraa kuluvan vuoden aikana – suomenpystykorva Sulo vietiin pihasta Ilomantsissa

Maaseutuvirastolta on haettu tänä vuonna korvausta yhteensä 24 suden aiheuttamasta koiravahingosta. Tapauksista viisi on korvaussummien perusteella vahingoittuneiden koirien eläinlääkintäkuluja, luettelee maa- ja metsätalousministeriön erityisasiantuntija Jussi Laanikari.

Loput 19 ovat susien tappamia koiria. Riistavahinkorekisteriin ei eritellä kuolleita tai vahingoittuneita kotieläimiä erikseen.

Koiriin kohdistuneista suurpetovahingoista kaksi on aiheuttanut ilves. Koiriin kohdistuneiden suurpetovahinkojen korvaussumma on yhteensä 63 000 euroa, josta susien aiheuttamien vahinkojen osuus on 59 000 euroa.

"Summa on huomattavasti pienempi kuin viime vuonna."

Vuonna 2015 Maaseutuvirastolle toimitettiin 50 hakemusta susien aiheuttamista koiravahingoista, vuonna 2016 luku oli 45 ja viime vuonna 48.

Laanikari sanoo, että vuosi on melkein lopussa samoin kuin hirvenmetsästys koirilla, joten kovin montaa koiravahinkoa tuskin enää tule loppuvuoden aikana.

Tänä vuonna susien aiheuttamia koiravahinkoja on sattunut erityisesti alueilla, missä hirvitiheys on melko alhainen.

"Koirien suojaaminen voi olla Länsi-Suomessa helpompaa kuin Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa, missä koiravahinkoja on perinteisesti sattunut eniten", Laanikari toteaa.

7. joulukuuta Ilomantsissa susi vei suomenpystykorva Sulon pihasta ja tappoi sen.

"Se on julma loppu koiralle", toteaa joensuulainen Kirsi Härkönen koruttomasti. Sulo meni omalle pihalle tekemään tarpeitaan, mutta siltä reissulta se ei palannut.

Kun koiraa ei alkanut kuulua, alettiin sitä etsiä. Härkösen puoliso ja heidän 5-vuotias poikansa huomasivat autosta, että läheisellä pellolla näkyvät raahausjäljet. Raahausjälkien päästä löytyi Sulon käpäliä ja häntä.

Jäänteiden löytymisen jälkeen seuraavana päivänä paikalle saapui Susirajan etsiväkoirien Piia Lehikoinen ja rottweiler Armi. Jäljestyksen ja jälkien perusteella pystyi päättelemään, että Sulo oli viety pihasta ja raahattu noin puoli kilometriä.

"Olen ikuisesti kiitollinen, että muun muassa Sulon panta ja kallo löytyivät."

Tiedossa ei ollut, että alueella liikkuisi susi. Nyt ilmoitettuja pihavierailuja on kertynyt 11 ja karkotuksia on yksi. Karkotuksessa susi löytyi makuulta talon lähistöltä.

Korvaushakemus Sulosta on tehty. Raha ei tuo koiraa takaisin, mutta jonkun on korvattava vahingot, pohtii Härkönen.

"Elämä menee mahdottomaksi maaseudulla. Ei poika uskalla olla yksin pihalla, eikä aikuisenkaan tee mieli mennä pimeään, kun kotiportailta kuuluu suden ulvontaa. Ei ihme, jos vahinkoja sattuu vähemmän, sillä ei puhettakaan, että ajokoiraa tai hirvikoiraa voisi laskea irti."