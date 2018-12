Metsästäjäliitto pisti nuorten jäsenmaksun puoliksi – tavoitteena kannustaa mukaan uutta sukupolvea

Metsästäjäliitto päätti eilen pitämässään ylimääräisessä liittokokouksessa puolittaa alle 18-vuotiaiden jäsenmaksun. Alennus koskee sekä jäsenjärjestöjen jäseniä että liiton henkilöjäseniä.

"Harrastuksen aloittamiseen kohdistuu muutenkin paljon kustannuksia, joten on kohtuullista helpottaa nuorten mukaan pääsyä", perustelee Metsästäjäliiton puheenjohtaja Tuomas Hallenberg.

Alennetun jäsenmaksun edellytyksenä on, että syntymävuosi on merkitty liiton jäsenrekisteriin jäsenmaksua edeltävän vuoden aikana.





Metsästäjäliiton tavoitteena on saada nuoret seurojen jäseniksi, aktiivisiksi vaikuttajiksi ja toiminnan jatkajiksi seurojen hallintoon, kertoo Metsästäjäliiton koulutuspäällikkö Henri Mutanen.

"Järjestämme ensi vuonna nuorille koulutusta esimerkiksi hyvästä yhdistys- ja seuratoiminnasta sekä tuotamme mallipohjan seurojen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseksi."

Nuorten kannustamiseksi Metsästäjäliitolla on ollut käynnissä Nuoret seuraan -kampanja, jota liitto on päättänyt jatkaa myös ensi vuonna. Kampanjan tarkoituksena on saattaa yhteen metsästysmahdollisuuksia etsivät nuoret ja nuoria jäseniä etsivät metsästysseurat.

"Metsästyksestä kiinnostuneille nuorille tulee tarjota mahdollisuuksia päästä metsälle. Nykyinen uusien metsästäjien määrä ei riitä korvaamaan suurten ikäluokkien poistumaa lähivuosina. Kynnys on saatava matalaksi ja ovi auki", totea Hallenberg.





Metsästäjäliitto tukee myös rahallisesti seuroja, jotka ottavat nuoria jäseniä tai uudistavat sääntöjään nuorisoystävällisiksi.

Metsästäjäliitolla on olemassa valmiit nuorisoystävälliset mallisäännöt.