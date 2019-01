Riistakeskus selventää uutisointia valonvahvistintähtäinten käytöstä

Aseeseen kiinnitettävien valonvahvistimien ja pimeänäkölaitteiden käytöstä villisian ja supikoiran metsästyksessä on uutisoitu tänään 11.1. Suomen riistakeskuksen mukaan uutisointi on herättänyt epätietoisuutta, joten se tarkentaa tiedotteessaan, mistä on kyse.

Keskus muistuttaa, että kyseessä kahteen erilliseen poikkeuslupaan perustuva rajoitettu kokeilu.

Toinen niistä on myönnetty Suomen Metsästäjäliiton Kymen piirille villisian ja supikoiran pyyntiin erikseen määritellyllä alueella. Valovahvistimia ja pimeännäkölaitteita saa käyttää enintään 100 henkilöä, jotka Metsästäjäliiton Kymenpiiri ilmoittaa riistakeskukselle.

Toinen lupa koskee Uudellamaalla Liljendalin ja Ruotsinpyhtään riistanhoitoyhdistyksiä. Niiden alueella saa yöammuntaan tarkoitettua tähtäyslaitetta käyttää villisian pyynnissä. Lupa on annettu yksityishenkilölle. Tähtäyslaitetta saa käyttää korkeintaan kaksi henkilöä kummastakin yhdistyksestä.

Poikkeusluvat ovat voimassa vuoden 2019 loppuun.