Video: Näin säädät metsästysjousen – "Oikein valittu nokinpaikka takaa puhtaan lentoradan"

Jousimetsästyksen suosio kasvaa suhinalla. Yhä useampi on kiinnostunut taljajousesta, ja monelle herää mieleen huoli, että sellaisen omistamiseen ja käyttämiseen liittyy paljon opiskeltavaa.

Ja onhan siinä monta liikkuvaa osaa. Mutta itse ei tarvitse insinööriksi opiskella.

On hyvin tärkeää että nokki – eli maallikolle se jousen peräpään muovinen osa – on oikeassa kohdassa kun jousella ammutaan. Nokki on siis nuolen tyvipäässä oleva erillinen yleensä muovinen osa jossa olevaan hahloon jousen jänne asetetaan.

Niinpä jousen säätäjän on osattava valita tuo paikka oikein.

"Nokinpaikan mitoitus on tärkeä vaihe taljajousen säädössä. Oikein valittu nokinpaikka takaa nuolen puhtaan lentoradan. Käyn tällä videolla läpi vaiheet oikeaoppiseen nokinpaikan valitsemiseen", Antti lupaa.

Metsästysjousen säätötöissä vaaditaan tarkkuutta, jotta myöhemmin mahdollisesti ammutut riistalaukaukset löytäisivät maaliinsa. Tarkasti säädetyt välineet takaavat myös mielenrauhan metsästäjälle.

Taljajousen säätäminen onnistuu kotioloissa jos omistaa säätötöihin tarvittavat välineet. Mutta jos metsästäjä haluaa keskittyä olennaiseen, eli metsästykseen, niin hän voi toimittaa jousensa ammattilaiselle säädettäväksi.