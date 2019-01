Poliisilta ohjeet: Toimi näin, kun kohtaat suden tai muun suurpedon

Poliisihallitus on julkaissut ohjeet siitä, miten kansalaisten tulee toimia, kun he tekevät susista tai muista suurpedoista näkö- tai jälkihavaintoja.

Kansalaisille ei Poliisihallituksen mukaan ole aina selvää, mihin esimerkiksi sudesta tehdyt näkö- tai jälkihavainnoista tulee ilmoittaa.

Hätäkeskukseen tulee ilmoittaa silloin, kun susi tai muu suurpeto on aiheuttanut henkilövahingon, tai se on piha-alueella, eikä poistu paikalta, ja jää kiertelemään lähiympäristöön.

Mikäli suurpeto on aiheuttanut omaisuusarvoltaan huomattavan koti- tai tuotantoeläinvahingon, tulee asiasta ilmoittaa hätäkeskukseen.

Myös silloin pitää ilmoittaa hätäkeskukseen, jos peto yrittää lähestyä ihmistä, se ei väistä ihmistä tai käyttäytyy muulla tavoin ihmistä kohtaan pelottomasti. Lisäksi sinne tulee ilmoittaa silloin, jos eläin liikkuu päiväsaikaan tiiviisti rakennetussa ympäristössä tai ihmisten asuinalueilla.

Jos suurpeto on loukkaantunut, sairas tai se on ollut osallisena liikenneonnettomuudessa, on silloinkin hätäkeskus ilmoitukselle oikea paikka.

Suden tai muun suurpedon yöllisestä pihavierailusta eli käytännössä jälkihavainnosta poliisi neuvoo ilmoittamaan paikalliselle petoyhdyshenkilölle. Petoyhdyshenkilöt huolehtivat pihaan ilmestyneiden jälkien maastotarkastuksesta ja niiden kirjaamisesta suurpetojen havaintojärjestelmään. Petoyhdyshenkilöiden yhteystiedot löydät täältä.

Yksittäisistä suurpedon aiheuttamista koti- ja tuotantoeläinvahingoista pitää ensisijaisesti ilmoittaa oman alueesi maaseutuelinkeinoviranomaiselle ja tämän lisäksi petoyhdyshenkilölle. Poliisi huomauttaa, että hätänumeroon ilmoitus tulee tehdä vain, jos maaseutuelinkeinoviranomaiseen ei saada yhteyttä tai jos omaisuusvahinko on huomattava.