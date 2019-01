Poliisi epäilee: Nainen hankki susia – aikoi kasvattaa niistä koirasusia

Helsingin poliisilaitoksella tutkitaan tapausta, jossa kantahämäläisen naisen epäillään hankkineen susia aikomuksenaan kasvattaa niistä koirasusia.

Poliisi kertoo tiedotteessaan, että se sai tammikuun alussa vihjeen, jonka mukaan Kanta-Hämeessä asuvalla henkilöllä olisi hallussaan mahdollisesti aitoja susia.

Tutkinnassa kävi ilmi, että sama henkilö oli toimittanut eläimiä tuttaviensa luokse "piiloon". Niinpä poliisi teki viikko sitten kotietsinnän kolmeen Etelä-Suomessa sijaitsevaan kohteeseen.

"Löysimme yhteensä kolme eläintä, joiden asiantuntijat arvioivat olevan aitoja susia. Arvio tehtiin sekä eläinten ulkonäön että käyttäytymisen perusteella", tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Anne Hietala Helsingin poliisilaitokselta kertoo tiedotteessa.

Kaikki kolme eläintä, joiden epäillään olleen aitoja susia, jouduttiin lopettamaan välittömästi niiden kokeman kärsimyksen ja huonon kunnon vuoksi.

Esitutkinnassa on selvinnyt, että eläimet on tuotu Suomeen Venäjältä tai ottanut ne luonnosta.

Epäilty nainen on poliisin mukaan kasvattanut koirasusia jo vuosien ajan. Hänen tilallaan oli kotietsinnän aikaan yli 60 koiraa, joista osa oli koirasusia ja osa muita koiria. Epäilty on pitänyt eläimiä puutteellisissa olosuhteissa vuosien ajan ja kohtelu on todistajien mukaan ollut epäasiallista.

Helsingin käräjäoikeus vangitsi tapauksen pääepäillyn viime viikon lauantaina. Naista epäillään todennäköisin syin törkeästä eläinsuojelurikoksesta ja luonnonsuojelurikoksesta.

Myös kahta naisen tuttavaa, jotka olivat ottaneet eläimet luoksensa, epäillään luonnonsuojelurikoksista. Toista heistä epäillään lisäksi eläinsuojelurikoksesta.

Koirasudet ovat suden ja koiran risteytymiä tai niiden jälkeläisiä.