Saimaalla on riittävästi lunta – saimaannorppien apukinoksille ei tarvetta

Metsähallitus kertoo, että saimaannorppien apukinoksille ei ole tänä talvena tarvetta, sillä Saimaalla on riittävästi lunta saimaannorpan pesintään.

Vallitsevan lumitilanteen, sääennusteiden ja Metsähallituksen vapaaehtoisten kanssa tekemän selvityksen mukaan suurelle osalle norpista löytyy luonnonkinoksia pesäpaikoiksi.

"Yksittäisiä apukinoksia voidaan tehdä niille alueille, joille ei ole muodostunut luonnonkinoksia. Metsähallitus on yhteydessä vapaaehtoisiin niillä alueilla, joille on mahdollisesti tarvetta kolata yksittäisiä apukinoksia", suunnittelija Miina Auttila kertoo tiedotteessa.

Metsähallitus muistuttaa, että kinoksia ei pidä lähteä kolaamaan omin päin, eikä norppia saa houkutella pesimään esimerkiksi kesämökkien lähelle. Koska norppa aloittaa pesän teon heti, kun riittäviä kinoksia on muodostunut, rantakinosten läheisyydessä liikkumista tulee välttää.

Saimaalle on viimeisen viiden vuoden aikana jouduttu tekemään apukinoksia, koska luonnonlunta ei ole kasaantunut riittävästi norppien tarpeisiin. Vuosina 2014– 2018 on tehty yhteensä hieman yli 1000 apukinosta, joihin on syntynyt 264 kuuttia.