Sudet ovat tappaneet 400 koiraa Skandinaviassa vuosien 1995–2018 aikana

Vuosien 1995–2018 välisenä aikana Ruotsissa ja Norjassa rekisteröitiin yhteensä 617 susien hyökkäystä koiria kohtaan. Hyökkäyksissä sudet tappoivat yhteensä 400 koiraa.

Tiedot käyvät ilmi Norwegian Institute for Nature Research -tutkimuslaitoksen monitieteisestä tutkimuksesta, joka julkaistiin viime vuoden lokakuussa.

Norjalaisilla ja ruotsalaisilla on yhteinen tietokanta, johon kerätään tietoja suurpedoista sekä niiden aiheuttamista vahingoista.

Suurin osa susihyökkäyksistä on tapahtunut Ruotsissa. Keskimäärin tapauksia on ollut runsas 30 vuosittain, joista noin seitsemän Norjassa.

Useimmat hyökkäykset ovat tapahtuneet syys–joulukuussa eli kiivaimmalla metsästyskaudella.

Yli 80 prosenttia susien tappamista koirista oli hirvieläin- tai jänisjahdissa käytettyjä.





Tutkimuksessa havaittiin, että sudet hyökkäsivät tietyillä susireviireillä useammin koirien kimppuun kuin toisilla. Myös suomalaisessa ja yhdysvaltalaisessa tutkimuksissa on tehty sama havainto, että jotkut susilaumat ovat yliedustettuina koiriin kohdistuvissa hyökkäyksissä.

Koska kyseessä oli monitieteinen tutkimus, siinä selvitettiin myös koiranomistajien näkemyksiä susia kohtaan sekä heidän halukkuutta muuttaa koirien käyttöä alueilla, joilla on susia.

Koiranomistajien välillä oli huomattavia eroja suhtautumisessa susiin. Metsästyskoirien omistajat suhtautuivat pääosin kielteisesti susiin.

Lähes puolet susialueilla asuvista koiranomistajista ilmoitti kulkevansa koiransa kanssa aivan kuten ennen susiakin. Metsästyskoirien omistajista 30–40 prosenttia kertoi käyttävänsä koiriaan aivan kuten ennenkin tai lähes entiseen tapaan mutta sanoi pitävänsä koiriaan tarkemmin silmällä.

Neljännes metsästyskoirien omistajista kertoi, että heidän tapansa käyttää koiraa on muuttunut paljon susien vuoksi.

Tutkimuslaitoksen julkaiseman norjankielisen tutkimuksen nimi on englanniksi: Wolf attack on dogs in Scandinavia – An interdisciplinary approach.