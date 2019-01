Keihäänheittäjä Antti Ruuskanen lataa akut Jytkyn kanssa metsässä

Keskitalvi on yleisurheilijalle ankaraa ja kurinalaista harjoittelun aikaa.

"Helmikuussa pitää lähteä etsimään lämpimämpiä heittokelejä, noin 20 asteen lämpöä: Etelä-Afrikasta tai Euroopasta", suunnittelee Pielavedellä, Pohjois-Savossa asuva keihäänheittäjä Antti Ruuskanen.

Ennen tulevien ulkomaanleirien alkua hänellä on yksi varma kaveri, jonka seurassa akut latautuvat: suomenajokoira Jytky.

Koira asustelee Ruuskasen vanhempien hoivissa kotitilalla Pielaveden Jylhän kylällä.

"Kun elää kiireistä urheilijan arkea ja on paljon matkustamista, koiran kanssa harrastaminen on sellaista omaa aikaa, jolloin voi lähteä rauhoittumaan metsään."





Se, jääkö jänis satimeen, ei ole pääasia.

"On mukava vain seurata sitä, kun koira työskentelee."

Viisivuotias Jytky on Ruuskasen isän pitämän Peruskan kennelin kasvatteja.

"Olin 7–8-vuotias, kun isä alkoi kasvattaa suomenajokoiria", hän kertoo.

Ajokoirainnostus tarttui myös Anttiin.

"Olen hankkinut metsästyskortin 16-vuotiaana, mutta jo pikkulapsesta olen kulkenut metsällä isän ja isoveljen kanssa ja seurannut touhua."





Metsällä hän toteaa ehtivänsä käymään "vähän liian vähän". Urheilijalle matkustaminen on pakollista: harjoittelukaudella leireillään ja kesällä reissataan kisoihin.

Harjoittelukaudella Ruuskanen käy jatkuvasti treenaamassa Kuopiossa, mihin on 70 kilometriä matkaa. Lisäksi työhön liittyvät esiintymiset tuovat lisää matkapäiviä kalenteriin.

Ylivoimaisesti tärkein merkintä Antti Ruuskasen kalenterissa on kuitenkin kesällä 2020, jolloin pidetään seuraavat kesäolympialaiset Japanin Tokiossa. Sinne on vielä pitkä matka, mutta toistaiseksi mies on tyytyväinen taipaleen edistymiseen.

"Lokakuun alusta alkoi uusi harjoituskausi ja kaikki on mennyt suunnitelmien mukaan. Ei pitäisi kehua, mutta olen ollut terveenä", hän kertoo.

"Toukokuulle asti harjoitellaan kovasti, ja sitten alkaa kisakausi."