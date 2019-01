Tanskassa alkoi villisika-aidan rakentaminen Saksan vastaiselle rajalle

Villisika-aidan ja tehostetun metsästyksen ansiosta pystymme pienentämään riskiä ja katkaisemaan tartuntaketjun, joka toisi afrikkalaisen sikaruton (ASF) Tanskaan, totesi Tanskan ympäristö- ja elintarvikeministeri Jakob Elleman-Jensen ruotsalaisen sanomalehti Landin mukaan.

Vuonna 2018 Tanskan sikatalouden viennin arvo oli 4 miljardia euroa. Viennin arvo EU:n ulkopuolisiin maihin oli noin 1,5 miljardia euroa. Jos ASF:ää löytyisi maasta, tarkoittaisi se kaikkien vientimahdollisuuksien sulkeutumista EU:n ulkopuolelle.

Aita Saksan vastaiselle rajalle on yksi useista toimenpiteistä, joilla Tanskan kansankäräjät, eli kansanedustuslaitos yrittää estää taudin tulon maahan. 70 kilometriä pitkän aidan rakentamisesta päätettiin viime vuoden maaliskuussa ja kustannuksiin varattiin noin 16 miljoonaa euroa.

Aita on puolitoista metriä korkea ja se on kaivettu puoli metriä maan sisään. Aidan varrella on 20 porttia.

Muita taudin vastustamistoimenpiteitä ovat esimerkiksi korkeiden sakkojen määrääminen huonosti puhdistetuille eläinkuljetusautoille. Teiden varsien levähdyspaikoilla on viety varoitustauluja, joilla varoitetaan ruokajätteiden heittämisestä maastoon.

Villisian ympärivuorokautista metsästystä on helpotettu ja jahtia tehostettu sekä yksityisillä että valtion mailla.

