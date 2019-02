Kokenut retkeilijä vinkkaa kolme Lapin kohdetta, joissa turistiruuhka ei yllätä

Lapissa riittää samottavaa ja kauniita retkeilykohteita, mutta monesti turistit pakkautuvat samoihin paikkoihin.

"Usein halutaan käydä ottamassa valokuva paikasta, josta kaikki muutkin ovat ottaneet kuvan. Tämä saattaa rasittaa tiettyjä, suosituimpia paikkoja hirmuisesti", Retkipaikka-fi-sivuston päätoimittaja Jonna Saari sanoo.

Saari korostaa, ettei tunnettujen luontokohteiden kiertämisessä ole mitään vikaa, kunhan muistaa pysyä valmiilla reiteillä.

"Se auttaisi luontoa aika paljon. Jos kaikki lähtevät kävelemään minne sattuu, kohta luonto tallaantuu ihan turhaan."

Jos Lapin luontoon haluaa tutustua ilman kantapäitä tallovaa retkeilijälaumaa, kannattaa suunnata vähemmän suosituille kohteille. Jonna Saari paljastaa nyt kolme Lapin harvemmin nähtyä helmeä.





1. Taatsin seita Kittilässä. Noin kymmenen metriä korkea, luonnon muovaama kivipatsas sijaitsee Taatsinjärven rantatörmällä. Seita on saamelaisessa muinaisuskossa pyhä uhripaikka.

"Taatsin seita on syrjässä ja hankalan tien takana, mutta ehdottomasti kokemisen arvoinen ja kunnioitusta herättävä paikka", Saari sanoo.





2. Viiankiaapa Sodankylässä. Viiankiaapa on Natura-ohjelmalla suojeltu suo, jonka pinta-ala on lähes 66 neliökilometriä. Alueella on uhanalaisiksi tai silmälläpidettäviksi luokiteltuja kasvilajeja. Suolla on havaittu 90 lintulajia.

"Valitettavasti se on parhaillaan kaivosuhan alla, mutta uskon ja toivon, ettei kaivosta tule", Saari kertoo.





3. Sodankylän Oratunturi ja Savukosken Kivitunturi. Tunturit ovat Saaren mukaan paljon rauhallisempia kuin monet tunnetummat suurtunturit.

"Niillä ei käy niin paljon sakkia, että ärsyttäisi. Ne ovat kuitenkin hienoja ja niissä on reitit ja tulipaikat. Oratunturi ja Kivitunturi ovat valmiita retkikohteita, jotka kannattaa ehdottomasti kokea", Saari sanoo.