Video: "Ei paljon oo noita huvia täällä, mutta nämä on" – hirvipeijaiset kokoavat kylän väen yhteen

Hirvipeijaiset ovat tärkeä osa hirvijahtia. Tähän yhteiseen juhlaan yleensä kutsutaan maanomistajat ja muutakin kylän väkeä.

Monin paikoin onkin käynyt niin, että metsästysseura ja erityisesti hirviseurue on kylän ainoa jäljellä oleva yhdistys, joka kerran vuodessa kokoaa väen yhteen.

Tietysti peijaiset ovat myös tärkeä tapa pitää yllä hyviä suhteita hirviseuran tärkeimpiin yhteistyötahoihin eli maanomistajiin. Jahtikuksa vieraili Pourun Erämiesten peijaisissa, joissa vieraille arvotaan paistinpaloja. Monissa seuroissa paistinpalan saa myös jokainen maanomistaja, jonka palstalla on kaato tapahtunut.

Yhdessäolo, hyvä soppa ja joulun odotuksen tunnelma ovat näissä peijaisissa tärkeimmät asiat.

"Ei täällä enää ole mitään muuta, joka kokoaisi porukan yhteen. Siksi tämä on tärkeä asia Pourunperällä", toteaa hirvimies Osmo Lassila, joka on osallistunut jokaisiin pourulaisten peijaisiin ensimmäisistä alkaen vuonna 1962.





Toinen hirvenmetsästyksen kokoava perinne ovat erilaiset vierailupäivät. Jahtikuksa kävi Jalasjärven Itäisen Metsästysyhdistyksen vierailupäivässä. Se on myös yhteisjahti naapuriseuran kanssa.

Jahdissa on suuren kansanjuhlan tuntua kun mukana on perheenjäseniä ja muita uteliaita seuraamassa, miten jahti etenee. Jalasjärvellä seuraaminen on mukavaa, sillä seurassa käytetään paikannusteknologiaa tehokkaasti. Passimihet ja koirat näkyvät puhelimen näytöllä, joten kaikki tietävät missä mennään. Tilanteen seuraaminen auttaa passimiehiä olemaan valmiina. Mutta ainahan se yllärihirvi silti voi ilmestyä!

Jalasjärven vierailulla nähdään myös hirven toimintaa koiran haukun edessä.

Toimitus ja kuvaus: Olli Kangas

Leikkaus: Juha Nieminen