Metsästätkö hirviä Metsähallituksen alueluvalla? Kaadoista pitää nyt ilmoittaa kolmen vuorokauden sisällä

Metsähallitus muistuttaa, että sen alueluvalla metsästävien hirviseurueiden on jatkossa tehtävä ilmoitus jokaisesta kaadosta kolmen vuorokauden sisällä.

Hirviseurueet voivat ilmoittaa kaadoista Oma riista -palvelussa. Mikäli seurue ei pysty määräajassa ilmoittamaan kaatoa Omaan riistaan, ilmoitus tehdään ensin alueen erätarkastajalle. Saalisilmoitusvelvollisuuden noudattamatta jättäminen voi johtaa alueluvan peruuttamiseen ja hirvenmetsästyksen keskeyttämiseen kyseiseltä kaudelta.

Alueluvan ehtoja on Metsähallituksen mukaan tarkennettu metsästäjien omasta toivomuksesta.

”Olemme saaneet runsaasti palautetta metsästäjiltä siitä, että kaadetut hirvet tulisi ilmoittaa nopeammin nyt, kun siihen on olemassa hyvä järjestelmä. Suuri osa metsästysseuroista ja seurueista tekeekin näin, mutta eivät kaikki”, erävalvonnan ylitarkastaja Juha Ahonen Metsähallituksesta sanoo tiedotteessa.





Metsähallituksen asettama ehto on tarkempi kuin metsästysasetuksessa. Asetuksen mukaan ilmoitus on tehtävä seitsemän vuorokauden kuluessa pyyntiluvassa olevan kaadettavan hirvikiintiön täyttymisestä. Jos hirviä on jäänyt pyytämättä, ilmoitus on tehtävä seitsemän vuorokauden kuluessa rauhoitusajan alkamisesta eli hirvenmetsästyskauden päätyttyä. Asetuksen mukaisella toiminnalla saalisilmoitus onkin näin ollen voinut venyä tammikuulle, vaikka ensimmäinen hirvi olisi kaadettu jo alkusyksystä.

Metsästäjien keskuudessa on Metsähallituksen mukaan herännyt epäluuloja siitä, etteivät kaikki seurueet ole ilmoittaneet kaadetuista hirvistä. Toisaalta on epäilty myös sitä, että alkusyksynä kaadettu hirvi on jätetty tahallisesti ilmoittamatta, ja tämän jälkeen hirviä onkin pyydetty yli sallitun kiintiön.

Kolmen vuorokauden säännön ansiosta viranomaisilla on aiempaa paremmat mahdollisuudet puuttua epäiltyihin väärinkäytöstapauksiin.

”Tällaisten niin sanottujen välistävetojen eli epäiltyjen rikosten selvittäminen on ollut vaikeaa, koska saaliiksi saatujen hirvien ilmoittaminen saalisrekisteriin voi tapahtua vasta tammikuun loppupuolella”, Ahonen toteaa.

Alueluvalla metsästää yli tuhat hirviseuruetta, joissa on yhteensä yli 25 000 metsästäjää.