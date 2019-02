Video: Hiihdon hurmosta Pallas-Yllästunturin kansallismaisemassa

Raikas ulkoilma, upea talviluonto ja liikkuminen terveellä perisuomalaisella tavalla ovat tehokas keino piristää mieltä pimeänä vuodenaikana.

Suomessa on hyvät hiihto-olosuhteet ja mahdollisuudet lähes koko maassa.

Latuverkostoja on paljon ja niitä kannattaa hyödyntää.

Jos haluaa maksimoida hiihtonautinnon, kannattaa matkustaa pohjoisen keväthangille, joilla voi kokea suorastaan hurmoksellista hiihdon nautintoa.

Jahtikuksan videolla hiihdellään Pallas-Yllästunturin kansallispuiston maisemissa.

Heikki Jokihaaran mukaan maastohiihtolenkkeilyssä on parasta rauhallinen meno, jutustelu ja maisemat. Hän voitelee sekä omat että vaimonsa sukset. Heikin ja Sara-vaimon kanssa käydäänkin usein retkien jälkeen vilkasta keskustelua voitelun onnistumisesta.

Maastohiihto tervehdyttää mieltä ja ruumista, eteni sitten perinteisellä tai luistelutyylillä.

Tekniikka täytyy hioa sen verran kuntoon, ettei riko itseään pitkillä retkillä. Hyvällä tekniikalla hiihtäminen kehittää jalkojen ja käsien suuria lihasryhmiä, keskivartaloa ja selkää.

Hiihto ei rasita niveliä eikä siinä tule kovia iskuja, joten se sopii nuorille että iäkkäille henkilöille. Laji kehittää tasapainoa ja nostaa myös yleiskuntoa. Heikki muistelee kaimansa neuvoja hiihtotekniikan valinnasta:

"Olympiakomitean entinen valmennuspäällikkö Heikki Kantola opasti aikanaan tyylin valinnassa näin: Jos on yli seitsemän astetta pakkasta niin perinteisellä, jos on lämpimämpää niin luistelemalla. Se on hyvä sääntö", Katilainen toteaa.

Suksien voitelu onnistuu kelin mukaan valituilla tuotteilla. Seppo Katilainen käyttää hiihtäessä pitopohja- eli zero- ja skin-suksia, koska ne toimivat kaikilla keleillä.

Zero- ja skin-sukset eivät nekään ole täysi huoltovapaat sukset. Luistovoidetta pitää laittaa kelin mukaan, ja pitoaluetta on hyvä puhdistaa ennen hiihtolenkille lähtöä.

Jos aivan etelässä ladut ovat jo häviämässä, pääsee suuressa osassa maata vielä ladulle tai umpihankeen. Suosittelemme keväthiihtoa kaikille mielen ja kehon terveyttä edistämään.

Toimitus, kuvaus ja leikkaus Seppo Ahava