Viranomaiset, tuottajat ja metsästäjät tekevät laajaa yhteistyötä Afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi – hämäränäkölaitteiden käyttämiseen villisian metsästyksessä poikkeuslupia

Viranomaiset, elinkeinon harjoittajat ja metsästäjät tekevät laajaa yhteistyötä afrikkalaisen sikaruton eli ASF:n leviämisen ehkäisemiseksi.

Vakavaksi eläintaudiksi luokiteltava ASF leviää yhä laajemmille alueille Aasiassa ja Euroopassa.

Aikaisemmin ASF:ää on todettu kesysioissa Suomen lähialueilla Leningradin alueella Muurmanskin radan varressa. Viime vuonna tautitapauksia löytyi Leningradin alueelta myös villisioista. Tapaukset olivat Pietarin kaupungin eteläpuolella Minshkojen suoalueella. Alueelta on löytynyt uusia tapauksia myös tänä vuonna.

Suomessa afrikkalaista sikaruttoa ei ole koskaan todettu, mutta tauti leviää herkästi ihmisten toiminnan mukana. Ruokavirasto tiedottaa tautiriskistä erityisesti itärajan rajanylityspaikoilla ja satamissa, sekä bussi- ja junaliikenteessä Suomeen matkustaville.

Uusien tapausten myötä Ruokavirasto on ryhtynyt tehostamaan tiedotusta. Tietoa jaetaan sosiaalisessa mediassa matkailijoille, metsästäjille, siankasvattajille, luonnossa liikkujille sekä eläinlääkäreille YouTube-videoiden välityksellä. Lisäksi tiedotusta laajennetaan myös Helsinki-Vantaan lentokentälle. Suunnitteilla on myös infokylttejä valtateiden levähdyspaikoille.

Mahdollisen tartunnan nopea havaitseminen on taudin leviämisen kannalta erityisen tärkeää. Tilannetta seurataan tutkimalla sekä itsestään kuolleita villisikoja että metsästetyistä villisioista saatuja näytteitä. Lisäksi sikatilojen tautisuojausta on tehostettu.





Tarkkaa arviota siitä, kuinka pieni villisikatiheyden pitäisi olla, jotta tauti ei pystyisi leviämään, ei vielä ole. Koska tauti ei pääse leviämään hyvin pienissä kannoissa, on villisian metsästystä lähdetty tehostamaan. Maa- ja metsätalousministeriö on sallinut villisian metsästyksessä kiinteän lisävalon käytön sekä aitauspyynnin. Myös villisian metsästysaikaa on pidennetty.

Suomen riistakeskuksen poikkeusluvalla myös hämäränäkölaitteiden käyttö on mahdollista. Koska villisian metsästys on uutta monilla alueilla Suomessa, ovat Suomen riistakeskus ja Suomen Metsästäjäliitto lisänneet metsästäjille suunnattua koulutusta ja tiedotusta.

Suomen Sikayrittäjät ry antaa metsästysseuroille toiminta-avustusta villisikojen metsästykseen. ASF-näytteiden lähettämisestä yhdistys antaa metsästysseuroille toiminta-avustusta 90 euroa tutkitusta näytteestä. Lisäksi Ruokavirasto maksaa metsästäjille näytelähetyspalkkiota 40 euroa. Naarasvillisioista maksetaan lisäpalkkiota 60 euroa näytettä kohden.





Afrikkalaisen sikaruton epäillään levinneen Euroopassa muun muassa eväsroskien ja ruokatuliaisten kautta. Siksi on hyvin tärkeää, että matkustajat eivät tuo mukanaan EU:n ulkopuolisista maista lihaa tai lihatuotteita. Sama kielto koskee myös maitoa sekä maitopohjaisia tuotteita. Ruokatuliaisten tuontikiellolla pyritään estämään eläintautien leviämistä EU:n alueelle. Kielto on voimassa koko EU:n alueella.

Tulli valvoo EU:n ulkorajalla ruokatuliaisten tuontikieltoa. Apuna valvontatyössä on kesällä 2018 työnsä aloittanut ruokakoira Aino.