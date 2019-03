Poliisi julkaisi kuvan Helsingissä liikkuvasta epäillystä sudesta: "Poliisi on tilanteen tasalla"

Helsingin poliisilaitos julkaisi maanantaina aamulla mikroblogipalvelu Twitterissä kuvan Itä-Helsingissä liikkuneesta epäillystä sudesta. Poliisin mukaan eläimestä on tehty useita havaintoja, eikä se ole lähestynyt ihmisiä.

Iltapäivällä yhden jälkeen poliisi kertoi Twitterissä, että asiantuntijoilta saadun vahvistuksen mukaan Itä-Helsingissä liikkunut eläin on tunnistettu todennäköiseksi sudeksi. Eläin on kuitenkin jatkanut matkaansa pois Itä-Helsingistä, joten poliisin eläintä koskevat toimenpiteen on lopetettu.