Video: Rusakkojahti upottavassa lumessa

"Aikamoinen on tämä lumitilanne, ajokoiraakin tuo paksu puuteri hidastaa aika lailla", Marko Kaitajärvi miettii ennen jahdin alkua.

Kaitajärven tilan ja koko Pourunperän alueella asuu varsin suuri rusakkokanta.

Metsästäjät ovat jo huolissaan ruton saapumisesta alueele, niin paljon pupujusseja kylällä juoksee.

"Kyllä näitä pitäisi vähentää ettei rutto tule", Kaitajärvi toteaa.

Markon tilalla järjestetään jos jonkinlaisia elämyksiä ja tapahtumia. On vuokramökkiä ja mönkkärisafareita, pitopalvelua ja tilamyymäläkin. Aina joskus ehditään metsästämään porukalla ihan omaksi iloksi.

Kaitajärvellä on hyvä ajokoira, joka paksusta lumesta huolimatta toi rusakkoja passiin. Mutta haavakon jälkiä ei tämä ajokoira halua seurata. Se on sitä mieltä, että on hommansa tehnyt. Niinpä jäljille laitettiin mäyräkoira, joka pian uikin saaliin luo eikä pupu päätynyt ketuille.

Rusakko on suositumpi jahtieläimenä kuin ruoka-aineksena, vaikka totuus on se, että siitä saa monipuolista ja herkullista ruokaa eri tavoin. Kaitajärven tilalla osataan arvostaa kaikkea hyvää ja kotimaista lihaa, oli se itse tuotettua tai metsästä haettua.

Kun olosuhteet ovat kohdallaan, rusakko lisääntyy todella tehokkaasti. Rusakkonaaras voi saada samana kesänä jopa neljä poikuetta. Yleensä poikueita on kolme, ja yhdessä poikueessa 2–4 poikasta.