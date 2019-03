Meppi Katainen ja ministeri Leppä parlamentissa petopolitiikkaseminaarissa: "Suurpetojen kannanhoidollinen metsästys on jäsenmaiden asia"

Euroopan parlamentin jäsen Elsi Katainen (kesk. ALDE) sekä maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) vaativat joustoa EU:n luontodirektiivin soveltamiseen suurpetojen kannanhoidollisen metsästyksen osalta.

Katainen ja Leppä puhuivat aiheesta petopolitiikkaa käsittelevässä seminaarissa maanantai-iltana Euroopan parlamentissa. Katainen järjesti seminaarin yhdessä Euroopan maataloustuottajien ja osuuskuntien keskusjärjestö COPA-COGECA:n kanssa.

Seminaari kokosi yhteen EU:n petopolitiikasta päättäviä poliitikkoja ja virkamiehiä.





Suurpetojen ja erityisesti susien määrä on kasvussa koko Euroopassa. Viime viikkoina myös Suomessa on raportoitu susihavainnoista ympäri maata.

Euroopan komissio on esittänyt tiukennuksia suurpetojen kannanhoidollisen metsästykseen EU:n luontodirektiivin uudessa tulkintaohjeluonnoksessa.

"Suurpetojen kannanhoidollinen metsästys on jäsenmaiden asia. Kun me puhumme petojen suojelusta, on puhuttava myös maaseudun asukkaiden, elinkeinojen, metsästysperinteiden ja kotieläinten suojelusta", Katainen linjasi.

Tilaisuudessa alustanut ministeri Leppä korosti sitä, että luontodirektiivin soveltaminen ja suurpetojen kannanhoidollinen metsästys kuuluu jäsenmaille.

"Pedot kuuluvat luontoomme, mutta eivät ihmisten pihoille tai kotieläinten kimppuun. Tarvitsemme monipuolista työkaluvalikoimaa suurpetokonfliktien hallitsemiseksi. Siksi pidän erittäin tärkeänä, että jäsenmailla on riittävästi joustoa harjoittaa kunkin maan olosuhteisiin soveltuvaa petopolitiikkaa.”