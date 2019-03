Video: Tässä on porukka, joka ei ukkoudu – harmaahirvikoirat kiinnostavat myös nuoria harrastajia

Maaliskuussa Joensuussa pidetyssä kokouksessa oman maakunnan ehdokas Jukka Immonen valittiin niukalla enemmistöllä Suomen harmaahirvikoirajärjestön SHHJ:n puheenjohtajaksi.

Immosella on pitkä historia järjestössä ja hän ollut laskemassa hirvikoirien jalostustaulukoita jo reilu kolmekymmentä vuotta sitten.

Järjestöön kuuluu viisi eri rotua, näistä harvinaisin Suomessa on musta norjanhirvikoira. Sillä on ollut viimeisin rekisteröity pentue Suomessa ennen vuosituhannen vaihdetta.

Järjestön suurrodut ovat jämtlanninpystykorva sekä harmaa norjanhirvikoira, näiden yhteismäärä rekisteröinneissä viime vuonna oli yli 2 000 pentua.

Harvinaisempia rotuja ovat myös kaksi viimeistä, valkoinen ruotsinhirvikoira ja hälleforsinkoira.

"Valkoisella hirvikoiralla pitää monimuotoisuutta korostaa, hälleforsinkoiraa on Suomessa muutama yksilö. Hälleforshan on sellainen, että sillä on ollut ja on käsittääkseni vieläkin rotukirja auki eli siihen voidaan rotuunotolla ottaa tuoretta verta. Esimerkiksi jämptiä siihen on sekoitettu muutaman kerran", Immonen summaa.

Jos järjestön koirilla on perusasiat kunnossa näkee Immonen myös SHHJ:n tulevaisuuden hyvänä. Hirvikoirat kiinnostavat ja mukaan on tullut niin naisia kuin nuoriakin viime vuosina reippaasti.

Järjestössä ei ole sellaista ukkoutumisen uhkaa kuin metsästysseuroissa, Immonen tuumasi.