Metsästäjäliitto valitsi punkalaitumelaisen Päivi Vähä-Jaakkolan vuoden kouluttajaksi

Pasi Leino

Virttaan Erä-Veikot järjesti metsästysmetsoleirin Loimaan Alastarossa tammikuussa 2018.

Metsästäjäliitto jakoi tunnustukset vuoden seuralle ja kouluttajalle. 34-vuotias Päivi Vähä-Jaakkola valittiin vuoden kouluttajaksi. Hän edustaa punkalaitumelaista Metsästysseura Haukkaa.

Vähä-Jaakkola on järjestänyt useita suosittuja tapahtumia, kuten metsästysammuntapäivän, ala-asteen oppilaiden tutustumispäivät, hirvenjuoksukilpailut, lukiolaisten eräkurssin sekä yhden lukuvuoden kestäneen ampumakoulun.

Metsästäjäliiton koulutuspäällikkö Henri Mutanen antaa Vähä-Jaakkolalle ison kiitoksen hänen tekemästään työstä.

"Tapahtumat ovat madaltaneet lasten, nuorten ja aikuisten kynnystä harrastaa ja osallistua seuratoimintaan. Juuri tällaisia Päivin kaltaisia metsästäjiä tarvitaan innostamaan uusia harrastajia mukaan", Mutanen kuvaa järjestön tiedotteessa.

Liikunnallisen Vähä-Jaakkolan pitkäaikainen lempilaji on hirvenjuoksu. Nyt hänen oma palkintokaappinsa on jo niin täynnä, että hän on suunnannut tarmonsa uusien harrastajien motivointiin.

"Olen huomannut, että etenkin ala-asteikäiset viihtyvät hyvin metsästysseuran radalla. Siten he innostuvatkin helpommin harrastuksen pariin, kun heillä on jokin käsitys seuran toiminnasta", Vähä-Jaakkola sanoo.

Järjestö kertoo tiedotteessaan, että vuoden metsästysseuraksi valittiin Virttaan Erä-Veikot. Vuoden metsästysseuran tunnustuksella Metsästäjäliitto haluaa nostaa esiin hyviä seurakäytänteitä.

"Virttaan Erä-Veikkojen toiminnassa on paljon esimerkillistä tekemistä niin nuorisotyössä kuin yhteistyössä maanomistajien kanssa. Lisäksi metsästyksen ja riistanhoidon järjestelyissä huomioidaan hyvin viljely ja liikenneturvallisuus", Metsästäjäliiton järjestöpäällikkö Teemu Simenius toteaa.

Pienehkö loimaalaisseura on toiminut jo vuodesta 1954 hartiavoimin esimerkillistä riistanhoitotyötä omalla alueellaan. He ovat omalla toiminnallaan myös parantaneet ihmisten mielikuvaa metsästyksestä ja metsästäjistä.

"Hienoa, että työ kantaa nyt hedelmää ja se on huomattu myös muualla", kiittää Erä-Veikkojen puheenjohtaja Sami Kivistö.

116 jäsentä käsittävässä seurassa on vajaa parikymmentä alle 30-vuotiasta jäsentä. Naisia on 16. Erä-Veikkojen toiminta-alue on 7500 hehtaaria. Seura on saanut kiitosta siitä, että se ylläpitää hyviä suhteita maanomistajiin.

Vuoden kouluttaja ja metsästysseura palkittiin Metsästäjäliiton liittokokouksessa 27.4. Kuopiossa.