Poliisi epäilee: Koirasusitila käytti Venäjältä salakuljetettuja susia siitostoimintaan – eläimiä piiloteltiin likaisessa pihasaunassa

Helsingin poliisi on tutkinut susiin ja koirasusiin liittyvää laajaa rikoskokonaisuutta vuoden alusta lähtien. Pääepäilty on nainen, joka oli kasvattanut koirasusia ja pitänyt koirahoitolaa tilallaan Lopella.

LEHTIKUVA / HELSINGIN POLIISI

Orimattilasta poliisi löysi kotietsinnässä kaksi koiraeläintä, joita pidettiin ilman vettä ja ruokaa pimeässä, virtsalta ja ulosteelta haisevassa pihasaunassa.

Poliisi epäilee, että Suomeen on salakuljetettu susia Venäjältä. Epäilyjen mukaan susia on käytetty siitostoimintaan Kanta-Hämeessä sijainneella koirasusitilalla.

Helsingin poliisi on tutkinut susiin ja koirasusiin liittyvää laajaa rikoskokonaisuutta vuoden alusta lähtien. Jutussa on yhteensä kahdeksan epäiltyä. Pääepäilty on nainen, joka oli kasvattanut koirasusia ja pitänyt koirahoitolaa tilallaan Lopella.

Poliisi epäilee, että naisen tilalle salakuljetettiin marraskuussa 2017 ja toukokuussa 2018 neljä sutta Venäjältä. Poliisi teki tammikuussa kotietsinnän naisen tilalle sekä kahteen kohteeseen Karkkilassa ja Orimattilassa, joihin susia oli siirretty piiloon.

Karkkilasta löytynyt eläin paljastui tutkimuksissa puhtaaksi pohjoiseurooppalaiseksi sudeksi, joka oli tuotu Venäjältä toisen, samaan pentueeseen kuuluneen suden kanssa. Toinen susi oli aiemmin lopetettu Lopen tilalla.

Orimattilasta poliisi löysi kaksi eläintä, joista toinen osoittautui puhtaaksi, pohjoisamerikkalaista alkuperää olevaksi sudeksi tai kaukaiseksi takaisinristeymäksi. Toinen eläimistä oli kolmannen poven takaisinristeymä eurooppalaiseen suteen. Eläimiä pidettiin ilman vettä ja ruokaa pimeässä, vahvasti virtsalta ja ulosteelta haisevassa pihasaunassa.

Lopen tilalta poliisi löysi yhteensä 64 koiraeläintä sekä kissan, kanoja, kyyhkyjä, minisikoja ja vuohia.

"Eläimiä oli liikaa niistä huolta pitävien henkilöiden määrään nähden, tilat olivat epäsiistit ja puutteelliset, eläimille ei ollut tarjolla asianmukaisesti vettä ja ravintoa, eläimet käyttäytyivät pelokkaasti ja hermostuneesti ja joillakin oli selkeästi terveysvaivoja", poliisi luetteli.

Esitutkinnan aikana yli 30 koiraeläintä lopetettiin, koska eläimiä, joiden taustasta, luonteesta ja terveydentilasta ei ole varmuutta, ei voitu luovuttaa eteenpäin. Koirasudet voivat väärissä ja tottumattomissa käsissä tai oloissa olla jopa vaarallisia.

Yksi lopetetuista eläimistä paljastui tutkimuksissa toisen polven takaisinristeymäksi pohjoisamerikkalaiseen suteen. Samalla selvisi, että eläimellä oli ollut kahdet pennut. Niiden olinpaikasta ei ole tietoa.

Poliisin mukaan esitutkinta on loppusuoralla, ja juttu on siirtymässä syyteharkintaan loppukesästä. Epäiltyjä rikosnimikkeitä ovat törkeä eläinsuojelurikos, eläinsuojelurikos, kahdeksan luonnonsuojelurikosta ja kaksi salakuljetusta.

Koirasusi katsotaan Suomessa haitalliseksi vieraslajiksi, jonka maahantuonti on ollut kiellettyä vuodesta 2016 alkaen. Kesäkuun alusta lähtien myös koirasusien kasvattaminen, hallussapito, myyminen ja vapaaksi luontoon päästäminen on ollut kiellettyä.

