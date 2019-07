Tutkija: Hirvien aggressiivisuus on harvinaista ja hyvin yksilöllistä

Vaarallisinta hirven kohtaaminen on, jos hirvi hyökkää sorkkiaan käyttäen.

Asko Kettunen

Jos ihminen menee liian lähelle hirvilehmää ja vasaa, lehmä saattaa puolustaa jälkikasvuaan.

"Onneton yhteensattuma", Luonnonvarakeskuksesta eläköitynyt hirvitutkija Tuire Nygrén kommentoi Kemissä sattunutta tapausta, jossa hirvilehmä töytäisi lenkkeilijän kumoon.

"Ihminen on sattunut pääsemään liian lähelle emoa ja vasaa, ja vielä pelästyttänyt lehmän käsiään heiluttelemalla. Lehmä on reagoinut spontaanisti puolustaen jälkikasvuaan, se on luonnonlaki suurin piirtein."

Keskimäärin hirven vasat syntyvät toukokuussa, joten hirviemoilla on nyt pienet vasat mukanaan.

Nygrénin mukaan turvalla töytäisy viittaa siihen, että hirvilehmän käytös ei ollut varsinaisesti hyökkäävää. Kertaluokkaa vakavampi tilanne on silloin, kun hirvi jostain syystä äityy hyökkäämään ja käyttää sorkkiaan.

"Kun hirvi on tulossa päälle, ja ihminen yrittää esimerkiksi päästä puun taakse piiloon ja hirvi käyttää sorkkia hyökkäykseen, silloin on tosi kysymyksessä."

Nygrénin mukaan hirvien aggressiivisuus on harvinaista ja hyvin yksilöllistä.

"Takavuosina tutkijoina nähtiin, että pieni osa lehmistä puolusti hyvinkin aggressiivisesti vasaansa, jota oltiin korvamerkitsemisessä."

Vasan puolustaminen ei ole ainoa eikä tyypillisinkään tilanne, jossa hirvi saattaa kääntyä hyökkäyskannalle.

"Suurempi vaara on, kun hirvi seisoo paikallaan tarkkaillen ja ihminen lähestyy sitä liikaa."

Vaaran merkit ovat ilmeiset, kun hirven pää laskee, korvat menevät luimuun ja säkäkarvat nousevat pystyyn.

Tästäkin Nygrénillä on omakohtaista kokemusta.

Hän seurasi miehensä liikkuvasta autosta nuorta naarashirveä, joka kulki pellolla samaan suuntaan.

"Kun auto oli noin viiden metrin päässä hirvestä, kehotti mieheni painamaan rajusti kaasua, kun hirvessä näkyi aggression merkit ja se oli hyökkäämässä kohti autoa."

Hirviemojen ja vasojen lisäksi nyt ovat liikkeellä vasta vieroitetut edellisvuoden vasat.

Ne eivät yleensä ole aggressiivisia, mutta saattavat toilailla ja aiheuttaa vaaraa vauhkoontuessaan esimerkiksi eksyessään teille ja taajamiin.

