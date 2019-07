Ennätysmäärä valkohäntäpeuran kaatolupia Varsinais-Suomeen

Kimmo Haimi

Noin neljännes koko maan valkohäntäpeuroista elää Varsinais-Suomen alueella.

Varsinais-Suomessa on tulevalla metsästyskaudella käytettävissä ennätykselliset 17 131 valkohäntäpeuran pyyntilupaa, tiedottaa luvat myöntänyt Suomen riistakeskus.

Valkohäntäpeuran lupamäärä kasvoi 34 prosentilla viime metsästyskaudesta. Yksi pyyntilupa oikeuttaa pyydystämään yhden aikuisen hirvieläimen tai kaksi vasaa. Haetulla lupamäärällä on mahdollista ampua yli 22 500 valkohäntäpeuraa.

Hirvilupia myönnettiin reilut 1 700, noin viisi prosenttia edellisvuotta enemmän.

Valkohäntäpeuran metsästykseen on tulevalla metsästyskaudella käytettävissä aiempaa monipuolisempi valikoima eri keinoja.

Ensi kertaa on mahdollista metsästää valkohäntäpeuraa ajavalla koiralla, jonka säkäkorkeus on enintään 39 senttiä. Aiemmin se sai olla enintään 28 senttiä.

Muutos mahdollistaa useampien koirarotujen hyödyntämisen erityisesti pienten hirvieläinten metsästyksessä.

Lisäksi viime metsästyskaudella tuli voimaan uudistus, joka mahdollisti lajin metsästämisen helmikuun puoleen väliin saakka. Metsästyksen saa aloittaa jo syyskuun alusta alkaen pellolta vahtimalla.

Luonnonvarakeskuksen keväällä tekemän arvion mukaan valkohäntäpeurakannan kasvu on hieman hidastunut.

Koko maan kanta-arvio oli yli 111 000 eläintä. Noin neljännes lajin yksilöistä elää Varsinais-Suomen alueella.

Alueellisen riistaneuvoston tavoitteena on kannan kasvun pysäyttäminen tuottavuutta leikkaamalla. Jo useamman vuoden ajan enemmistö kaadetuista aikuisista valkohäntäpeuroista on ollut naaraita. Tavoite on sama myös tulevalla metsästyskaudella.

Riistakeskus korostaa alkukaudesta tapahtuvan metsästyksen tärkeyttä vahinkojen estossa: "Metsästys kannattavaa suunnata erityisesti tunnetuille kolariherkille alueille, jolloin on mahdollista vähentää peurojen määrää riskialttiilla alueilla".