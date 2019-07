Kansanedustaja Anne Kalmari kiistää kultasakaalin tappamisen olevan luonnonsuojelurikos

Kari Salonen

Anne Kalmari kiistää yllyttäneensä luonnonsuojelurikokseen.

MT uutisoi, että kansanedustaja Anne Kalmari (kesk.) vaatii kultasakaalin poistoa Suomen luonnosta. Tämän jälkeen poliisitarkastaja Ari Järvenpää kommentoi MT:lle kultasakaalin metsästämisen olevan luonnonsuojelurikos, mikäli siihen ei ole poikkeuslupaa.

Kalmari ei edelleenkään pidä kultasakaalin metsästämistä luonnonsuojelurikoksena.

"Se ei ole luonnonsuojelurikos ellei voida osoittaa, ettei Suomessa eikä naapurimaissa kukaan tarhaa kultasakaalia", Kalmari kommentoi MT:lle perjantai-illalla.

MT:n haastattelema maa- ja metsätalousministeriön neuvotteleva virkamies Sami Niemi kertoi, ettei kultasakaalia voida pitää EU:n vieraslajiasetuksen mukaisena vieraslajina. Syy on se, että torstaina havaittu kultasakaali tuli tämänhetkisen tiedon mukaan Suomeen omin jaloin.

Kalmari ei ole samaa mieltä: "Kultasakaali on virallisesti vieraslaji ja vieraslajit pitää poistaa Suomen luonnosta. Tämä on eduskunnan tahtotila ja eduskunta on sen näin linjannut."

Lue lisää:

Ensimmäinen havainto lajista tiistaina – keskustan Kalmari vaatii: Kultasakaali on poistettava Suomen luonnosta

Kultasakaalin ampuminen olisi luonnonsuojelurikos – "Nyt sakaali on luontaisesti tänne tullut laji, eikä tuota yksilöä voi tulkita haitalliseksi vieraslajiksi, vaikka se on vieraslajilistalla"