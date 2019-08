Some-vaikuttajat valjastettiin esittelemään Lapin kestävää kalastusta: "Lajin harrastajat ovat usein hyvin fanaattisia ja aikaansa seuraavia henkilöitä"

Fishing in Lapland -hankkeen kohdeyleisönä ovat lajin harrastajat maailmanlaajuisesti.

Lapin kestävän kalastuksen mahdollisuuksia esitellään kansainväliselle yleisölle vaikuttajamarkkinoinnin avulla, kertoo Fishing in Lapland -hanke tiedotteessaan.

Viime viikolla kolme kalastuksesta ja luontomatkailusta kiinnostunutta some-vaikuttajaa tekivät roadtripin Rovaniemeltä Pellon, Ylläksen ja Pallaksen kautta Enontekiölle.

Lappi-kokemuksistaan kertovat some-kanavissaan saksalainen Felix Schielmen perheineen, skotlantilainen Finlay Owen ja suomalainen Daniel Taipale.

EU-rahoitteinen, Kolarin kunnan koordinoima Fishing in Lapland -hanke haluaa tuoda esiin Lapin kalastusmahdollisuuksia kestävän kalastuksen kantilta ja yhdistettynä osaksi luontomatkailua.

Kestävällä kalastuksella tarkoitetaan valikoivaa kalastusta, jossa jokaisen kalastajan vastuulla on valikoida saaliiksi otettavat kalat siten, että turvataan kyseisen kalalajin kannan säilyvyys ja geneettinen vahvuus. Samalla turvataan kalastusharrastuksen nautinnollisuus myös tuleville sukupolville.

Hankkeen kohdeyleisönä ovat lajin harrastajat maailmanlaajuisesti. Lapin etuja kalastusmatkailukohteena ovat Fishing in Lapland -hakkeen mukaan puhdas luonto, monipuolisuus kalalajien ja kohteiden osalta ja laadukkaat palvelut.

Kiinnostusta halutaan herättää myös luontomatkailijoiden, eli lajin potentiaalisten harrastajien, joukossa.

”Kalastus on hyvin konkreettinen asia, jota matkailijat pääsevät Lapissa kesäisin kokemaan ja tekemään täysin uniikeissa puitteissa. Lapin luonto on omassa karuudessaan todella kaunis ja kuvauksellinen kohde kalastaa. Meiltä löytyy laaja valikoima kalalajeja, joista mielenkiintoisimpia ovat lohi, harjus ja hauki. Lapista löytyy lisäksi todella kattava verkosto kalastusmatkailuun liittyviä palveluita, mikä antaa matkailijoille mahdollisuuden keskittyä itse kalastukseen”, kertoo Fishing in Lapland -hankkeen projektipäällikkö Elias Teriö.

”Lajin harrastajat ovat usein hyvin fanaattisia ja aikaansa seuraavia henkilöitä. Alan vaikuttajien kautta meidän on mahdollisuus näyttää, millaista kalastus Lapin yöttömässä yössä on, ja millaisen vaikutuksen se heihin tekee. Harrastajien kautta viesti on uskottava, ja leviää juuri oikealle yleisölle”, jatkaa Teriö.

Vaikuttajat löydettiin kansainvälisen some-kampanjan avulla, jossa etsittiin persoonallisia ja intohimoisia lajin harrastajia. Saksalainen Felix Schielmen kiertää pakettiautollaan ympäri maailmaa perheensä kanssa kalastamassa, ja jakaa tarinoita YouTube-tilillään, kun taas Finlay Owen on skotlantilainen kalastaja ja Instagramin mikrovaikuttaja.

Luontomatkailun näkökulmaa kalastukseen tuo Daniel Taipale, joka on yksi Suomen tunnetuimmista luontomatkailuun ja valokuvaukseen keskittyvistä Instagrammaajista. Yhteensä vaikuttajilla on yli 200 000 seuraajaa ympäri maailmaa.

Kuusi päivää kestänyt kalastusreissu Lapissa teki vaikutuksen vaikuttajiin. Sen aikana vieraat kokivat lohen soutua Väylällä, harjuksen perhokalastusta Äkäsjoella sekä kalastusta erämaassa lentopalvelua käyttäen. Erityisen ihastuneita he olivat kalastuksen monipuolisuuteen.

”Lappi on kalastajan paratiisi”, toteaa Finlay Owen.