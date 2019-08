Video: Sepelkyyhkymetsällä Kemiössä päivä alkaa kuvan asettelulla – jahtikausi pyörähtää käyntiin 10. elokuuta

Sepelkyyhky on erittäin maukas riistalintu ja varsin runsas saaliseläin.

Ilona Hiidenmies

Viiriäiskoira Rilla odottaa Panu isännän käskyä lähteä hakemaan saalista.

Kyyhkyjahti on monelle se odotettu jahtikauden avaus perinteisesti elokuun 10. päivänä. ”Puluja” jahdataan monella eri tavalla ja monenlaisissa maisemissa. Jahtikuksa oli viime syksyä avaamassa Kemiön saarella, elokuun loppupuolella.

Sepelkyyhkyn metsästys on alkukauden jahtimuodoista monessa mielessä kevein. Jahti on ohi jo aikaisin ja metsästäjät ehtivät päivän touhuihin passituksen jälkeen. Kyyhkyt tulevat kuville paremmin syksyn edetessä, mutta alkukaudestakin kuvat toimivat kunhan niitä on tarpeeksi.

Kemiön jahti alkoi kuvien asettelulla puituun hernemaahan, jossa lintuja oli nähty. Hetken odottelun jälkeen lento alkoi ja pian koirat pääsivät töihin. Jeppe on jo kokenut konkari ja ikääkin labradorilla on 12 vuotta. Rillalle jahti oli vasta toinen, intoa on enemmän kuin kokemusta mutta kyllä se karttuu!

Sepelkyyhky on erittäin maukas riistalintu ja varsin runsas saaliseläin, yksi monimuotoisen luontomme arvokkaista rikkauksista.