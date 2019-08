Karhunmetsästyskausi alkaa ensi viikon tiistaina

Aino Saarikivi

Karhun metsästys vaatii metsästäjältä taitoa ja tarkkuutta. ARKISTOKUVA.

Karhun kannanhoidollisen metsästyksen kausi käynnistyy tiistaina 20. elokuuta poikkeusluvilla, kertoo Suomen Metsästäjäliitto tiedotteessaan.

Metsästys tähtää karhukannan säätelyyn ja karhun ihmisarkuuden säilymiseen.

"Metsästyksellä säädellään karhukannan kasvua. Tarkoitus on pitää karhut karhuina, eli riittävän ihmisarkoina niiden luonnollisten elintapojen mukaisesti", toteaa Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Heli Siitari.

Karhukanta on nykyään Suomessa hyvinvoiva. Luonnonvarakeskus arvioi Suomessa olevan noin 1800 yli vuoden vanhaa karhua ja melkein 400 pentua.

Karhunmetsästykseen myönnettyjä poikkeuslupia on viime vuotta vähemmän. Suomen riistakeskus myönsi 228 poikkeuslupaa alkavalle metsästyskaudelle.

Poronhoitoalueella alueellisen kiintiön mukaan voidaan kaataa 85 karhua. Kokonaiskiintiö metsästyskaudelle on 313 karhua maa- ja metsätalousministeriön asettamana.

"Kaiken kaikkiaan poikkeuslupia myönnetty viime vuotta vähemmän. Lupia on myönnetty eniten alueille, joissa kannan leikkaamiselle tai kasvun pysäyttämiselle on tarvetta", Siitari sanoo.

"Lupia on tämän vuoksi kohdistettu Pohjois-Karjalaan sekä Etelä-Savon itäosiin, minne lupia suunnattiin karhukannan ja karhujen aiheuttamien vahinkojen kasvun perusteella."

Karhua arvostetaan riistaeläimenä paljon ja kaadetusta karhusta hyödynnetään useimmin liha, talja ja kallo.

Karhun metsästys on tarkkaa ja vaatii osaamista. Metsästäjäliitolla on erillinen ohjeistus vastuullisen karhunmetsästykseen.

"Karhun metsästys on haastava laji, ja se vaatii metsästäjiltä sekä taitoa että tarkkuutta. Tärkeintä on tarkka riistalaukaus. Tilanne, jossa on nopeasti arvioitava hyvän riistalaukauksen mahdollisuudet, voi tulla eteen yllättäen", kertoo Metsästäjäliiton metsästysampumapäällikkö Jussi Partanen.