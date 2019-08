HS: Punkki iskee todennäköisimmin tietynikäisiin – kuulutko riskiryhmään?

Britannian terveystilastoista on huomattu, että punkit iskevät tiettyihin ikäryhmiin hanakimmin.

Jukka Pasonen

Punkki iskee tiettyihin ryhmiin herkemmin.

Kuusikymppiset naiset ovat suurimmassa riskissä sairastua borrelioosiin, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat.

HS kirjoittaa, että Britannian terveystilastojen mukaan mukaan 61–65 -vuotiaat brittinaiset naiset sairastuvat eniten punkin pureman aiheuttamaan borrelioosiin. Toinen sairastumispiikki on 6–10 -vuotiaiden lasten kohdalla.

Sama ilmiö näkyy HS:n mukaan myös Suomessa.

”Hämmästyttävää, miten samankaltainen kuvio nousee esiin kansainvälisissä tutkimuksista”, toteaa THL:n johtava asiantuntija Jussi Sane Helsingin Sanomille.

Borrelioosi aiheuttaa ihottumaa ja flunssan kaltaisia oireita, kerrotaan HS:n verkossa. Hoitamaton borrelioosi voi johtaa krooniseen sairauteen ja monenlaisiin oireisiin ihossa, hermostossa, nivelissä tai sydämessä.

Borrelioosiin ei ole rokotetta ja se hoidetaan antibiootilla.

HS:n mukaan Suomessa borrelioosiin sairastuvien käyrissä on piikit 5–9-vuotiaiden ja 40-vuotiaiden kohdalla.

”Korkein ilmaantuvuus on kuitenkin 60–70-vuotiailla, ja heissä enemmistö on naisia”, Sane sanoo HS:lle. Ilmaantuvuudella tarkoitetaan uusien tapausten määrää erityisesti jossain väestöryhmässä tai alueella.

Helsingin Sanomien mukaan tilastot eivät kerro tarkkaa syytä ilmiöön. Erilaisia arvailuja voi Sanen mukaan esittää.

”Voi olla, että taustalla on biologisia tekijöitä, tai sitten tämän ikäiset naiset altistuvat muita enemmän punkeille. He ehkä harrastavat muita ikäryhmiä enemmän puutarhatöitä tai marjastavat."

Se taas, että 5–10-vuotiailla borrelioosia esiintyy enemmän kuin muilla nuorilla ikäryhmillä, voi johtua siitä, että sen ikäiset liikkuvat ja leikkivät paljon luonnossa, arvellaan HS:ssa.

Suomessa borrelioositapauksia todetaan HS:n mukaan vuosittain arviolta 7000–8000. Määrä on kasvanut melko tasaisesti 1990-luvulta, mikä osin selittyy sillä, että tietoisuus borrelioosista on lisääntynyt ja diagnostiikka kehittynyt. Eniten sairaustapauksia on Suomen etelärannikolla.

Punkit levittävät myös puutiaisaivotulehdusta, joita ilmoitetaan vuosittain 70–80 tapausta.

Sane kertoo HS:lle, että kuluva kesä on ollut borrelioosin suhteen pääosin entisten kaltainen.

”Mitään hälyttävää tai dramaattista ei ole tullut esiin”, hän sanoo.

Terveyskeskusten tietojen mukaan borrelioostapausten määrä alkoi nousta tänä vuonna huhti–toukokuussa, kerrotaan HS:n nettisivuilla. Kesä-heinäkuussa oli piikki ja nyt määrät ovat hieman laskeneet.

”Terveyskeskuskäyntejä borrelioosin vuoksi on ollut enemmän kuin viime vuonna, mutta tarvitaan vielä tarkempaa analyysiä siitä, kasvu todellista vai johtuuko se esimerkiksi lisääntyneestä raportoinnista”, Sane sanoo lehdelle.

Hän muistuttaa, että punkkikausi voi säästä riippuen jatkua aina loka–marraskuulle.

Helsingin Sanomat muistuttaa, että borrelioosilta voi suojautua parhaiten hyönteiskarkotteella ja pitkähihaisilla ja pitkälahkeisilla vaatteilla sekä saappailla. Jälkeenpäin kannattaa tehdä punkkitarkastus.

