Saako dronea käyttää metsästyksessä? Entä saako metsästyskiellossa oleva henkilö osallistua karhunmetsästykseen? Poliisi vastaa

Juha Tanhua

Poliisin mukaan kuvauskopteria ei saa käyttää riistaeläimen hätyyttämiseen ja jäljittämiseen. Sen sijaan umpimähkäinen eläinten etsiminen laitteella ei ole kiellettyä.

Karhun sekä vesilintujen metsästyskausi alkaa huomenna tiistaina.

Ennen metsästyskauden alkua Itä-Suomen poliisilaitos muistuttaa, ettei metsästys saa aiheuttaa vaaraa muille metsästäjille tai alueella liikkujille. Karhu- ja erityisesti sorsajahdissa on lisäksi muistettava metsästyslain säännös, jonka mukaan eläintä ei saa ampua alle 150 metrin etäisyydellä asuinrakennuksesta ilman rakennuksen omistajan tai haltijan lupaa.

Poliisi kertoo, että siltä on etukäteen tiedusteltu kantaa ja tulkintaa erilaisiin metsästykseen liittyviin kysymyksiin. Poliisilta on kysytty esimerkiksi sitä, voiko metsästyskiellossa oleva henkilö osallistua karhunmetsästykseen koiranohjaajana.

Itä-Suomen poliisilaitoksen tulkinnan mukaan tämä ei ole mahdollista, koska kyse on pyyntitarkoituksessa tapahtuvasta metsästyksestä. Toinen kysymyksiä herättänyt aihe on kuvauskoptereiden eli droonien käyttö. Poliisilaitos tulkitsee lakia niin, että kyseessä on metsästyslaissa kielletty ilma-alus, jota ei saa käyttää riistaeläimen hätyyttämiseen ja jäljittämiseen. Umpimähkäinen eläinten etsiminen laitteella ei kuitenkaan ole kiellettyä, mutta saaliseläimen tai sen jälkien havaitsemisen jälkeen laitetta ei saa käyttää.

Kolmas metsästäjiä askarruttanut asia on riistakameroiden käyttö. Poliisi huomauttaa, että kameroiden käyttö on luvallista, kunhan siihen on maanomistajan lupa. Kameran käyttö ei saa kuitenkaan loukata kenenkään yksityiselämää tai kotirauhaa, eikä toimintaan saa liittyä ravintohoukutinta kameran lähellä.