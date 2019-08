Pohjois-Karjalassa on ammuttu iltapäivään mennessä yhteensä 46 karhua

Lari Lievonen

Kuvan karhu ammuttiin karhujahdin aloituspäivänä 20. elokuuta Lieksassa.

Karhujahti alkoi eilen tiistaina koko maassa. Tänään keskiviikkona Pohjois-Karjalassa oli ammuttu karhuja kello 14.00 mennessä yhteensä 46, kertoo maakunnan jahtia koordinoiva Matti Törrönen.

Pohjois-Karjalaan on myönnetty puolet kaikista poronhoitoalueen ulkopuolelle myönnetyistä poikkeusluvista, eli yhteensä 114 lupaa.

Kookkaimman saaliiksi saadun karhun kokonaispaino on ollut noin 230 kiloa, karhu ammuttiin Lieksassa, kertoo Törrönen.

"Sukupuolijakauma alkaa kääntyä urosvoittoiseksi, jahdin alussa ammuttiin enemmän naaraita. Viime vuonna saaliskarhuista kolmasosa oli naaraita."

Pohjois-Karjalan kymmenestä lupa-alueesta seitsemällä on kaadettu karhu. Eniten lupia on myönnetty Ilomantsiin, missä lupia on käytettävissä 28 ja Lieksassa 26. "Lieksan luvista jo puolet on käytetty."

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen mukaan saaliiksi saatavien karhujen enimmäismäärä saa olla alkavana metsästysvuonna koko maassa 313 yksilöä.

