Akat ampumaan -tapahtuma tarjosi hauleja, hemmottelua ja hyvää ruokaa: "Me lähdettiin viettämään äiti-tytär -päivää"

Seppo Ahava

Ekakertalaisetkin pääsivät todelliseen huippuoppiin akkojen omassa haulikkotapahtumassa.

Kokkovuoren haulikkoradalla Lempäälässä vietettiin elokuun kymmenentenä Akat ampumaan -päivää loistavissa tunnelmissa. Viidettä kertaa järjestetty tapahtuma keräsi Kokkovuoreen viitisenkymmentä naista nauttimaan mukavasta päivästä haulikkoammunnan, hemmottelun ja hyvän ruoan parissa. Valmentajina toimivat MM-kisakonkarit Satu Pusila ja Pia Nybäck, joten ekakertalaisetkin pääsivät todelliseen huippuoppiin akkojen omassa haulikkotapahtumassa.

Irmeli Rantala on ekakertalainen, samoin kuin tyttärensä Sanni Lipsanen. He lähtivät tutustumaan haulikolla ampumiseen, koska ovat vain olleet miesten kanssa metsällä eikä siellä ole ollut mukava lähteä kokeilemaan. Tällainen naisille järjestetty oma tutustumispäivä on helpompi tapa päästä haulikkoammunnan makuun.

"Me lähdettiin viettämään äiti-tytär -päivää, ja on ollut tosi mukavaa, tänne tullaan toistekin, iloitsee Irmeli ammunann jälkeen. Ja tulihan niitä osumiakin."

Videolla nähdään, kuinka huolella turvallisuusasiat selvitetään, ja miten maailmanmestari Pusila opastaa naisia ammunnan saloihin kädestä pitäen.