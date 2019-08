Metsästäjät mukaan kyläpäivään Siikaisissa – luvassa tutustumista uusiin ja vanhoihin pyyntimenetelmiin ja -välineisiin

Leväsjoki-päivä on järjestetty vuosittain vaihtuvin teemoin.

Leväsjoen Kyläyhdistys ry ja Leväsjoen Eränkävijät ry järjestävät yhteisvoimin lauantaina 24. elokuuta kello 10–16 Leväsjoki-päivän Siikaisissa Pohjois-Satakunnassa.

Tapahtuman juuret ovat nelipäiväisissä Perinnemessuissa, jotka pidettiin vuonna 2000 Leader-hankkeen yhteydessä. Leväsjoki-päivä on järjestetty vuosittain vaihtuvin teemoin.

Tänä vuonna päivä pidetään aiemmasta poikkeavalla toimintamallilla. Tapahtuman teema on metsästys ja kalastus.

"Sisällön tapahtumaan tuottaa asiantuntijana metsästysseura Leväsjoen Eränkävijät verkostoineen. Kyläyhdistys tarjoaa puitteet ja kokemuksensa ja osaamisensa tapahtuman järjestäjänä", kyläyhdistyksen tiedotteessa todetaan.

Päivä tarjoaa mahdollisuuden tutustua sekä nykyaikaisiin että vanhoihin pyyntimenetelmiin ja -välineisiin.

Päivän aikana on kaksi erillistä teemaan liittyvää opastettua vierailukohdetta: ensimmäinen on maanomistajan mailleen perustama lintukosteikko ja toinen on Leväsjoen Eränkävijöiden talkoilla tehty uusi lahtivaja.