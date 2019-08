Lehti: Ainakin kaksikymmentä kissaa on kadonnut jäljettömiin elokuun aikana Kärsämäellä – syypääksi epäillään ahmaa

Alueella on runsaasti myös muita petoeläimiä.

Ulkona liikkuvat kissat ovat olleet katoamisvaarassa Kärsämäellä. Kuvan kissa ei liity tapauksiin.

Selänne-lehti kertoo, että kissoja on alkanut kadota alkukuusta Saviselässä Pohjois-Pohjanmaalla. Nyt niitä on kadonnut myös Sydänmaan kylässä, Välikylällä, Koposenperällä, Miilurannalla ja Venetpalossakin. Yhteensä kissoja on hävinnyt ainakin kaksikymmentä.

Lehti kertoo, että kuun alussa Mari Tiikkainen kaipasi kahta kissaansa, jotka olivat teillä tietymättömillä. Sitten joku kertoi, että Raili Seppälältä on hukassa neljä kissaa. Ne olivat kadonneet yhtenä yönä.

Samoihin aikoihin tehtiin useita ahmahavaintoja, alueella on myös kettuja ja supeja. Kissojen katoamiset jatkuvat.

"Leikattuja ihmisrakkaita kotikissoja, oikeita seurakissoja, jotka oleskelivat pihapiirissä ja olivat vasta yksi- ja kaksivuotiaat. Samana yönä katosivat. Me asutaan syrjässä, metsään on vain sata metriä. Ahma on nähty Välikyläntiellä ja Jänisojan tiellä. Lapset itkevät kissoja, mutta uusia en aio nyt hankkia surman suuhun", sanoo yksi lehden haastattelema kissanomistaja.

Paikalliset epäilevät lehden mukaan, että ahma opettaa ja totuttaa pentunsa saalistamaan pihapiireistä. Alueelta on löytynyt myös osittain syöty pikkuvasikka.

