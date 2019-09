Riekot nousseet aallonpohjasta Ylä-Lapissa: kanta hienoisessa nousussa

Kari Lindholm

Arkistokuvassa Jussi Järvinen Inarista, joka osallistuu kanakoirilla tehtävään riekkolaskentaan vuosittain.

Ylä-Lapin kolmen kunnan avoimilla tunturi-, suo- ja koivikkoalueilla laskettiin riekkoja loppukesästä.

Laskentojen perusteella riekkokanta on lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa, joka on noin 7,6 riekkoa neliökilometrillä. Vuoden 2017 aallonpohjan jälkeen kanta on ollut hienoisessa nousussa, tiedottaa Luonnonvarakeskus (Luke).

Utsjoella riekkokanta on hieman keskiarvon yläpuolella ja se myös kasvoi hieman edelliseen vuoteen verrattuna.

Poikastuotto oli hyvä Utsjoella, mutta muualla hiukan vaisu. Riekkokannan hienoista nousua Utsjoella voi selittää muita alueita vahvempi emokanta viime keväänä.

Enontekiöllä riekkokanta on pysynyt kutakuinkin vakaana jo kolme vuotta. Samoin Inarin riekkomäärä pysyi viime vuoden tasolla.

Riekkolaskenta on toteutettu vuodesta 2008 alkaen kanakoirilla yhteistyössä kanakoirametsästäjien kanssa.

Laskentaa koordinoi Metsähallitus ja Luke käsittelee aineiston.