"Naakkakantaa ei enää hallita ampumalla" – Lapualla kuitenkin yritettiin, tuottajien pyynnöstä

Johannes Tervo

Naakkajahti alkoi heti auringon noustua. Niko Sulkakoski (vas.), Mika Haapamäki ja Jussi Latikka naakkapassissa Lapuan Tiistenjoella.

Naakkaparvet ovat kasvaneet Etelä-Pohjanmaalla satapäisiksi. Ne ovat jättäneet jälkeensä rikottuja paaleja ja tukittuja savupiippuja.

Viimeisin pisara monelle oli kuitenkin vahvistettu epäily, jonka mukaan salmonella on levinnyt eläintiloille naakkojen välityksellä.

MTK-Etelä-Pohjanmaan kenttäpäällikkö Ari Perälä kirjoitti viime viikolla Facebook-päivityksen tuottajaliiton sivulle, jossa hän haastoi metsästäjiä vähentämään vahinkolintuja. Tavoite oli, että metsästäjät ottaisivat yhteyttä maatiloille ja lähtisivät lauantaina porukalla jahtiin.

Naudanlihantuottaja Kimmo Ilkka Lapuan Tiistenjoelta ja Tiistenjoen metsästysseuran puheenjohtaja Jukka Paavola tarttuivat haasteeseen.

Lauantain naakkajahtiin osallistunut Paavola toteaa, että naakkakantaa ei enää hallita ampumalla.

"Paras ja tehokkain hetki metsästykselle olisi juuri ennen pesintää. Mutta kyllä viranomaisten pitää löytää ongelmaan jokin muu ratkaisu kuin ampuminen."

Naakka on rauhoittamaton lintu, sen pesimäaikainen rauhoitusaika on koko maassa 10.3.–31.7. Rauhoituksesta poikkeamiseksi on haettava poikkeuslupaa riistakeskukselta.

Johannes Tervo Satojen naakkojen parvet ovat Tiistenjoen taivaalla tavallinen näky. Johannes Tervo Naakat ovat hyvässä kunnossa, ne käyttävät ravintonaan viljaa.

Tiistenjoella naakkoja jahtasi lauantaina noin kymmenen metsästäjää.

Pyynti kohdistettiin tiloille, joissa naakoista on ollut suurin riesa.

"Parikymmentä naakkaa ammuttiin", Paavola kertoo aamukuudelta alkaneen ja pari kolme tuntia jatkuneen jahdin tuloksen.

Johannes Tervo Niko Sulkakoski (vas.), Jussi Latikka ja Mika Haapamäki käyttivät naakkojen houkuttimena huuhkajan kuvaa. Johannes Tervo Kymmenkunta naakkaa ammuttiin hämäyshuuhkajan luota, Niko Sulkakoski ja Mika Haapamäki kertovat.

Parhaaksi pyyntipaikaksi osoittautui se, jossa metsästäjillä oli houkuttimenaan huuhkajan kuva.

Kymmenkunta hämäyshuuhkajan kimppuun hyökännyttä naakkaa sai hauleista ja putosi peltoon.

Naakkoja houkuteltiin haulikon kantaman piiriin myös lajitoverien äänillä, jotka kaikuivat bluetooth-kaiuttimista.

Johannes Tervo "Olen metsästänyt 30 vuotta. En muista, että koskaan aiemmin olisi tullut tällaista avunpyyntöä", Tiistenjoen metsästysseuran puheenjohtaja Jukka Paavola sanoo. Johannes Tervo Nuo lentävät haulikon kantaman ulkopuolella, Jukka Paavola katsoo.

Jukka Paavolan mukaan naakanpyynti oli kädenojennus maanomistajille ja maanviljelijöille.

"Yritimme edes jollakin tavalla helpottaa tilojen tilannetta. Olen metsästänyt 30 vuotta. En muista, että koskaan aiemmin olisi tullut tällaista avunpyyntöä", Paavola sanoo.

Johannes Tervo Naakkojen aiheuttama tautiriski on maatiloilla iso. Johannes Tervo Minne päin seuraavaksi?

Kimmo Ilkka kertoo, että naakoista on ollut vaivaa erityisesti keväällä ja kesällä.

"Silloin ne kävivät kahdesta kolmeen kertaan päivässä."

Lintujen aiheuttama tautiriski on Ilkan mukaan iso.

"Naakkakanta on kasvanut räjähdysmäisesti. Vaikka niiden pääsyn eläintiloihin pystyisi jotenkin estämään, rehun kanssa naakat pääsevät kosketuksiin."

Viime viikkoina naakat eivät ole juurikaan uskaltautuneet Ilkan tilalle, kun murskemylly on pitänyt mekkalaa. Lisäksi koneet ovat olleet koko ajan liikkeellä puinnin takia.

"Nyt ongelma on jollakin toisella tilalla."