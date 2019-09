Lukijalta: "Ei ole kuulunut enää mitään niiltä, jotka ennen eduskuntavaaleja kävivät uskottelemassa ottavansa tiukan kannan susipolitiikan hoidossa"

Rajakuntien ihmiset on jätetty oman onnensa nojaan, Veikko Hakkarainen painottaa mielipidekirjoituksessaan.

Markku Vuorikari

Karhujahti sai myös sudet liikkeelle.

Karhujahti on nyt loppusuoralla tai jo loppunut Lieksan ja Ilomantsin alueella. Karhuja oli molemmilla alueilla runsaasti. Eri puolilla Lieksaa havaittiin yli 40 viime keväänä syntynyttä pentua. Lieksassa oli vuosi sitten pyyntilupia 38, nyt oli käytössä 26 lupaa.

Paikalliset ihmiset ovat ihmetelleet pyyntilupapäätöstä, joka on tehty paikallisia kuulematta Helsingissä. On tosin toistettu monta kertaa, että heitä on kuultava petopolitiikassa, mutta eipä vaan ole mitään sen suuntaista tapahtunut.

Riistakameroissa havaittiin esimerkiksi Lieksan Vuonis­järvellä yhden aamupäivän aikana kahdeksan eri karhua vain 50 hehtaarin alalla. Ei ihme, etteivät ihmiset uskalla mennä vadelmia keräilemään, kun vatukot ovat karhujen takia urilla.

Karhujahti sai myös sudet liikkeelle, ja heti aloituspäivänä menetettiin kaksi karhu­haukussa ollutta koiraa. Koska tämä on nyt vasta alkusoittoa metsästyskaudelle, varmasti tulee vielä monta vahinkoa.

Venäjän Karjalassa on ollut kesän aikana lukuisia metsä­paloja, joista eläimet pakenevat tulen edellä eri suuntiin. Rajakunnissa on suuri pelko, että hyvin lyhyessä ajassa voi tulla paljon petoja rajan yli Suomeenkin. Tämä vaikeuttaa entisestään paikallisten ihmisten elämisen mahdollisuuksia.

On surkuhupaisa katsella entisiä tilastoja, jolloin hirvi­kanta oli hyvä Lieksassa ja Ilomantsissa. Nyt ollaan lähellä rauhoitusta. Ihminen on viisaudessaan luonut tämän tilanteen.

Eipä ole kuulunut enää mitään niiltä kansanedustajiksi valituilta henkilöiltä, jotka ennen vaaleja kävivät uskottelemassa ottavansa tiukan kannan susipolitiikan hoidossa.

Mitään ei ole tapahtunut. Rajakuntien ihmiset on jätetty oman onnensa nojaan. Yhdenvertaisuus-näkökanta on hämärtynyt täysin Suomen vallankahvassa olevilta, eikä Antti Rinteen hallitus ei ole tehnyt yhtään mitään asioiden korjaamiseksi.

Ministereille on palkattu lukuisia uusia avustajia, mutta eipä ole vielä yksikään heistä muistanut, että elämää on myös rajaseudulla ja ihmiset sinnittelevät jokaisena päivänä yhä pahenevan peto-­ongelmansa kanssa.

Veikko Hakkarainen

Lieksa