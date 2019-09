Kauhajoki-lehti: Susi tappoi ja söi vastasyntyneet kaksoisvasikat laitumella

Tanja Heikkonen

Petoaita voi ehkäistä kotieläinvahinkoja. Aitatarpeisiin voi saada avustusta ja aidan saada omakseen vuokraamalla sitä tietyn ajan riistakeskukselta.

Susi tappoi vastasyntyneet lihakarjarotuiset kaksoisvasikat Kauhajoen Kantokylässä keskiviikko- ja torstai-illan välissä, kertoo Kauhajoki-lehti verkkosivuillaan.

Isäntä Antti Toija kertoo tarkistaneensa laitumen keskiviikkona, jolloin kaikki oli vielä hyvin. Torstai-iltana laitumelta löytyivät kuolleet vasikat, joista toinen oli syöty kokonaan ja toiselta takapää, isäntä kertoo lehdelle.

Tilanne on erityisen raskas siksi, että Toija oli juuri jutellut ajavansa poikimista odottelevat emolehmät tilalle, jotta niitä on helpompi valvoa. Tilalla on satakunta pian poikivaa nautaa ja poikimakausi juuri aluillaan.

Toija arvioi sonnivasikan arvoksi välitykseen lähtiessä tuhannen euron luokkaa, toisen sukupuoli jäi pimentoon.

Tapahtumapaikan lähellä on useita taloja ja matkaa lähimpään sata metriä. Kauhajoen keskustaan on nelisen kilometriä.

Suurpetoyhdyshenkilön ja riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtajan mukaan asialla oli susi tai useampia susia. Jälkiä ei näy, mutta alueella tiedetään liikkuvan 14 sutta. Aikuiset opettavat pentuja juuri nyt saalistamaan, joten helposti napattavat koirat ja kotieläimet sopivat tarkoitukseen hyvin.

Onnettomuuslaitumella on sähköaita, mutta susien arvellaan tulleen aidattomasta kohdasta joen yli.

Petoaitaa ei ole.

"En minä sitä petoaitaa yhdessä yössä saa", Toija toteaa ja sanoo pelkäävänsä joka aamu uusia tuhoja.

Alueen asukkaita kehotetaan ilmoittamaan nyt susihavainnot ja erityisesti pihakäynnit, sillä niillä on merkitystä riistakeskuksen myöntämän petoaidan saamisessa.