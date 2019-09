Yle: Susivahinkoja korvattu tänä vuonna lähes 40 000 eurolla

Puhdasrotuisen koiran perusarvo on 1 600 euroa. Korvaus kasvaa, jos koira on muotovalio tai koulutettu metsästykseen.

Johannes Wiehn

Susien aiheuttamat koiravahingot korvataan maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa olevien kriteerien mukaisesti.

Valtio on korvannut tänä vuonna jo 38 000 euroa kymmenestä susien aiheuttamasta koiravahingosta, kertoo Yle. Summasta lähes puolet on maksettu Pohjois-Karjalassa tapahtuneista vahingoista.

Perusarvo puhdasrotuiselle koiralle on 1 600 euroa. Korvaussummaa nostaa esimerkiksi se, jos koira on muotovalio, se on koulutettu metsästyskoiraksi, tai jos sillä on hyväksytty taipumuskoesuoritus.

Viime vuonna Suomessa rekisteröitiin 34 suden aiheuttamaa koiravahinkoa. Aiempina vuosina määrä on ollut vuosittain 45–50 koiraa.

Myös valtion maksamat korvaussummat susien aiheuttamista koiravahingoista ovat vaihdelleet. Huippuvuonna 2017 valtio korvasi vahinkoja runsaalla 156 000 eurolla.

Ylen haastattelema Pohjois-Karjalan riistapäällikkö Juha Kuittinen kertoo, etteivät kaikki koiravahingot näy viranomaisten riistavahinkorekisterissä, sillä valtion korvausta ei saa, jos koiralle on otettu vapaaehtoinen vakuutus.

Ylen uutinen kertoo, että viranomaisten mukaan susi on tappanut Pohjois-Savossa on viimeisten parin viikon aikana kaksi metsästyskoiraa, toisen Pielavedellä ja toisen Kiuruvedellä. Pohjois-Karjalassa susien kynsiin on kuollut kolme karhunmetsästyksessä mukana ollutta koiraa.

Viranomaiset tutkivat kaikki hakemukset, joissa koiravahingon epäillään olevan susien aiheuttama. Tapausten varmistuessa valtio maksaa asetuksessa määritellyn korvauksen.

Luken arvion mukaan Suomessa oli maaliskuussa 185–205 sutta. Koirien susivahingoista noin puolet tapahtuu metsästystilanteissa ja puolet kotipihoilla. Metsästyksen yhteydessä vahinkoja sattuu eniten ajokoirille ja hirvikoirille, kotipihoilla suomenpystykorville.

