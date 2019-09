Suomalainen käy päiväretkellä keskimäärin kerran kuussa – miehet suosivat yön yli kestäviä retkiä

Lari Lievonen

Suomen Ladun Taloustutkimuksella teettämästä kyselytutkimuksesta selviää, että kaksi kolmasosaa suomalaisista on retkeillyt viimeisimmän vuoden aikana.

Tutkimuksen mukaan valtaosa 15–74-vuotiaista vastaajista on tehnyt päiväretkiä. Joka kymmenes kertoo olleensa yön yli kestäneellä retkellä.

Yöpyminen on ollut muita yleisempää alle 35-vuotiaiden vastaajien keskuudessa. Toisaalta myös miehet tekivät yön yli retkiä useammin kuin naiset.

Vaeltamassa oli käynyt 6 prosenttia vastaajista. Vaelluksia suosivat muita enemmän Itä- ja Pohjois-Suomessa asuvat.

Kyselytutkimuksen mukaan päiväretkiä on edeltävän vuoden aikana tehty keskimäärin kerran kuukaudessa.

“Keskiarvoa nostaa kuitenkin se, että joukossa on niitä, jotka kertovat tekevänsä hyvinkin usein päiväretkiä. Päiväretkien mediaaniluku on 5, mikä kuvaa paremmin tyypillisen retkeilijän vuosittaisten päiväretkien lukumäärää”, Suomen Ladun aikuisliikunnan asiantuntija Saija Suominen kertoo tiedotteessa.

Yön yli kestävällä retkellä tai vaelluksella on tyypillisesti käyty 2–3 kertaa vuoden aikana.

Kävely on ylivoimaisesti suosituin liikkumismuoto retkeillessä. Siitä oli kokemusta käytännössä kaikilla. Lisäksi retkeillessä on myös pyöräilty ja hiihdetty. Pyöräily on jonkin verran yleisempää naisten kuin miesten keskuudessa. Hiihto taas on suosituinta yli 50-vuotiaiden vastaajien keskuudessa.

Suomalaiset suosivat kyselytutkimuksen mukaan retkeilyä muiden seurassa. Tyypillisesti retkelle lähdetään jonkun toisen aikuisen kanssa. Vain joka viides vastaaja kertoi retkeilevänsä yksin.

Suomen Ladun Taloustutkimukselta tilaama kyselytutkimus on toteutettu Taloustutkimuksen internetpaneelissa 2.–5.9.2019. Siihen vastasi 1 041 henkilöä.