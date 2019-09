Eränkävijät-sarjasta tehdään kansainvälinen versio – oululainen tuotantoyhtiö sai maailmanlaajuisen jakelusopimuksen

NTRNZ Media/Yle

Eränkävijät sarjan neljäs tuotantokausi alkaa sunnuntaina Yle TV1:llä.

Ylellä näkyvän suositun Eränkävijät-sarjan kehittänyt oululainen NTRNZ media sekä Pohjoismaiden suurin tv-oikeuksien jakelija NordicWorld ovat allekirjoittaneet maailmanlaajuisen jakelusopimuksen, uutisoi Yle.

Sopimus kattaa Eränkävijät: Alpeilta Arktiselle -sarjan kaksi tuotantokautta. Sarjan kansainvälinen nimi on Love of the Wild – From the Alps to the Arctic. Suomen oikeudet säilyvät sarjan alkuperäisellä tilaajalla Ylellä.

Kansainvälisen version päähenkilöt tulevat viidestä maasta ja sarjaa on kuvattu syksystä 2018 asti kuudessa Euroopan maassa. Sarjassa liikutaan esimerkiksi Euroopan suurimmilla vuorilla ja järvillä sekä sateisimmissa kolkissa.

Mukana ovat myös Kultainen Venla -voittajat Aki Huhtanen sekä Äijä-koira Kilpisjärveltä.

"Sarjan kehittäminen on aloitettu jo syksyllä 2017. Harva pystyy ymmärtämään millaisen työmäärän takana sen valmistuminen on", kertoo NTRNZ median perustaja ja sarjan vastaava tuottaja Teemu Hostikka.

Koska sarjassa liikutaan vuoristojäätiköiltä aina arktiselle alueelle, ovat ilmastonmuutoksen vaikutukset selkeästi nähtävissä. Hoistikan mukaan asiaa ei tuputeta katsojalle vaan päähenkilöt kertovat itse, kuinka he ovat nähneet muutoksen omin silmin.

"Esimerkiksi sarjan italialainen päähenkilö kertoo, kuinka hänelle tärkeä vuoristojäätikkö on vetäytynyt yhteensä kilometrin verran - ensimmäiset viisisataa metriä 85 vuodessa, loput viimeisen 15 vuoden aikana."

Kotimaisen version neljäs tuotantokausi alkaa sunnuntaina kello 18.15 YLE TV1:llä.

Katso alkuperäinen Ylen uutinen: Eränkävijät-sarjasta kansainvälinen versio – oululaiselle tuotantoyhtiölle maailmanlaajuinen jakelusopimus