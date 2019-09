Vuosisatoja vanhan Ruijanpolun kivisiä reittimerkkejä on tuhottu – kivet vieritetty pois paikoiltaan ja levitetty ympäristöön

Metsähallitus on pyytänyt poliisia tutkimaan, onko Ruijanpolun vanhojen reittimerkkien hajottamisessa rikottu muinaismuistolakia.

Metsähallitus/Siiri Tolonen

Tältä näyttää Ruijanpolun ehjä kivimerkki.

Metsähallitus kertoo, että vähintään 1500-kuvulta peräisin olevan Perämeren ja Jäämeren välisen Ruijanpolun kivisiä merkkipinoja on kaadettu Inarissa.

Metsähallitus muistuttaa, että merkit ovat muinaismuistolain suojaamia muinaisjäännöksiä, joihin ei saa kajota.

Metsähallitus onkin tehnyt asiasta tutkintapyynnön poliisille. Se on pyytänyt poliisia tutkimaan, onko Ruijanpolun vanhojen reittimerkkien hajottamisessa rikottu muinaismuistolakia.

Metsähallitus pyytää, että mahdollisista silminnäkijähavainnoista ilmoitetaan poliisille.

Syykuussa tehdyssä tarkastuksessa havaittiin, että 16 Inarissa Kiilopääntien ja Laanilan välisen reitinosan varrella olevaa kivilatomusta on hiljattain hajotettu. Tuhottuja kivilatomuksia löytyi kahden kilometrin matkalta. Kivilatomusten lisäksi on hajotettu myös yksi viittamerkki.

Latomusten osin raskaatkin kivet on vieritetty pois paikoiltaan ja levitetty ympäristöön. Metsähallitus korostaa, että näin ollen ei voi olla kyse vahingosta.

Ruijanpolku on yksi Perämeren ja Jäämeren välisistä vanhoista kulkureiteistä. Varhaisin kirjallinen merkintä reitistä on jo vuodelta 1598, ja reitti on kunnostettu viimeisen kerran 1800-luvun lopussa.

Selkeimmin reitti on näkyvissä Sodankylän Sompiojärveltä pohjoiseen Inarin Laanilaan saakka. Siellä reitti on merkitty päällekkäin asetetuilla kivillä ja mäntyihin veistetyillä pilkkamerkeillä.