Katso video: Urho-hirvi hakeutuu päivittäin sisätiloihin – syö tuttipullosta ja nukkuu olkkarin lattialla

Lussutus kuuluu, kun mies syöttää hirvenvasaa tuttipullolla. Vielä astetta erikoisemman tilanteesta tekee se, että kaikki tapahtuu kotikeittiössä. Mikro piipahtelee taustalla, kun Nordic Wildlife Care villieläinhoitolaa ylläpitävä Markku Harju lämmittää samalla itselleen valmisateriaa.

Harju on jakanut videon Facebookissa saatesanoilla: "Yksin kotona, miehet. Kun vaimo ei ole kotona voimme hieman oikoa käytäntöjä ja yksinkertaistaa elämäämme. Ruokailunkin voi hoitaa samanaikaisesti."

Hirven nimi on Urho. Se on syntynyt huhtikuun loppupuolella. Urho on syntynyt Uudessakaarlepyyssä huhtikuun lopussa ja joutunut eroon emästään. Monta päivää se piiritti metsätöissä ollutta metsuria, joka lopulta otti yhteyttä villieläinhoitolaan.

Harjun mukaan Urho jää hoitolaan loppuiäkseen, koska se on tottunut ihmisiin. Luonnossa se ammuttaisiin heti häirikköhirvenä.

Urho hakeutuu sisätiloihin päivittäin.

"Annan aamumaidon ja sitten se köpöttelee perässä sisälle. Se nukkuu olohuoneen lattialla, kun teen töitä netissä", Harju kertoo.

Hoitolan muutaman hehtaarin laajuisessa aitauksessa asustaa kolme täysikasvuista hirveä, joiden seuraan vauhdilla kasvava Urho pian liittyy. Täysikasvuisena sen on turha haaveilla sisätiloihin tulemisesta.

"Aikuisena hirvi alkaa olla vaarallinen testosteronipommi."

Villieläinhoitolassa hoidetaan muutamia satoja eläimiä vuodessa. Niistä valtaosa vapautetaan onnistuneesti takaisin luontoon. Parhaillaan vapautumista odottaa muutama joutsen, jotka rengastetaan ensin.

Hoidokkeina on nähty niin lepakoita, "mäkkärivariksia", saukkoja, kuutteja, oravia, hiiriä kuin ilveskin. Niistä ainoastaan hirvi on päässyt ihmettelemään hoitajiensa kotia.

Yksi pysyvistä asukkaista on neitokakadu, joka ei kelvannut kellekään vihaisuutensa takia. Harjun mielestä se on ihan tavallinen lintu, joka vain ei tykkää, että sitä käpälöidään. Olkapäällä se kyllä istuu nätisti.

Nordic Wildlife Caren toimintaa rahoittaa perhepiiri ja jokunen lahjoittaja.