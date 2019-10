Kymmeniä kissoja syöty, vanhemmat arastelevat lapsien ulkoleikkejä ja radiota huudatetaan pihalla läpi yön – ahmatilanne kärjistyi Sotkamossa

Flickr

Tämä ahma on kuvattu eläintarhassa.

Yle kertoo, että Suomen ahmahavainnoista neljännes on tehty tänä syksynä Vuokatin ja Sotkamon keskustojen alueella. Petoyhdyshenkilölle on kertynyt jo 28 näköhavaintoa ahmoista, kun koko maassa niitä on tullut 113.

Ylen haastattelema Sotkamon Riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja ja petoyhdyshenkilö Jari Korhonen arvioi Sotkamossa elelevän 30 ahmaa. Esimerkiksi Sotkamon keskustan läheisellä Rauramon asuinalueella liikkuu ahmapariskunta, jolla on kaksi pentua. Ne eivät ole ihmisarkoja tai käyttäydy ahmalle tyypillisellä tavalla.

"Jotkut vanhemmat ovat kertoneet, etteivät uskalla antaa lasten olla pihalla tai nukuttaa vauvaa rattaissa. Varmasti varovaisuus on aiheellista, sillä ahma on utelias ja röyhkeäkin eläin", Korhonen arvioi Ylelle.

"Niiden käyttäytyminen on muuttunut 15 vuodessa täysin, ja ne vaikuttavat jo ihan eri lajilta."

Sotkamo-lehden mukaan ahmat ovat tappaneet Sotkamossa kesän aikana arviolta kymmeniä kissoja. Kokkovirralla Marttila-nimisessä talossa asuva Ossi Kähkönen katsoi ahmaa silmästä silmään eräänä yönä.

"Eteisen ikkunan lasi oli meidän välissä. Sanoin ahmalle nyt kaksi rumaa jätkää katselevan toisiaan. Ahmalla petti pokka ensiksi ja se häipyi pois talon portailta", Sotkamo-lehden haastattelema Kähkönen kertoo.

Ahma oli saanut vainun makuuhuoneessa nukkuneesta kissasta.

"Heräsin siihen, että ahma oli noussut ikkunalaudalle. Sitten ahma yritti sisälle oven kautta", Kähkönen kuvailee.

Yle kertoo myös, että Sotkamon Pohjavaaralla asuvan Anne Kiiskisen pihassa ahma on ollut tuttu syksyinen vieras. Kolmena peräkkäisenä syksynä ahma kävi syömässä perheen kaneja ja kanoja.

Viime syksynä Kiiskinen sai tuttavaltaan vinkin laittaa radion soimaan pihamaalle. Ahma pysyikin pihasta poissa, kunnes radion patterit pääsivät loppumaan. Siitä ei mennyt kuin kaksi päivää, ja ahma iski jälleen.

Pihalla pidetään radion lisäksi välillä myös ulkovaloja, ja kanalalla on liiketunnistimella toimiva valo.

Raadonsyöjänä ahma on riippuvainen muista suurpetoeläimistä. Kainuun ilveskanta on Ylen mukaan laskussa eikä susiakaan ole montaa kymmentä. Tämä voi rohkaista ahmoja pihoihin etsimään ruokaa.

Ahma on erittäin uhanalainen. Sen suurin uhka Suomessa on laiton metsästys.

Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt poronhoitoalueelle joitain poikkeuslupia viimeisen muutaman vuoden aikana.

