Koiraharrastajat: Luke rukkaa suden kanta-arvioita

Timo Aalto

Eduskunnassa keskiviikkona vieraillut lähetystö vaati susipolitiikkaan pikaista muutosta.

Metsästyskoiraharrastajien lähetystö ilmaisi keskiviikkona eduskuntapuolueille huolensa kasvaneesta susiongelmasta. Luonnonvarakeskusta (Luke) koiraharrastajat syyttävät avoimesti suden kanta-arvioiden rukkaamisesta.

Pelkästään kuluvan syksyn aikana sudet ovat tappaneet tai vammauttaneet jo yli 20 metsästyskoiraa, vaikka metsästyskausi on vasta alkamassa.

Helsingissä vieraillut lähetystö toisti Keski-Suomen Kennelpiirin arvion, jonka mukaan susikanta on ”merkittävästi” suurempi kuin Luken osoittamat luvut.

”Tätä tuntemusta tukevat myös voimakkaasti lisääntyneet susihavainnot sekä se, että metsästyskoiria joutuu suden tappamiksi vuosi vuodelta enemmän”, koiraharrastajat toteavat tiedotteessaan.



Tilanteesta kärsii myös metsästyskoirien koetoiminta. Suuressa osassa maata ei pystytä takaamaan metsästyskoirien turvallista koettelua susikannan kasvun takia.

Lähetystön mukaan lukuisia kokeita on jouduttu perumaan susivaaran takia ja koekäyntimäärät ovat romahtaneet, koska ihmiset eivät uskalla viedä koiriaan koeteltaviksi susialueille.

Susitilanne vaikuttaa myös metsästyskoirien kasvattamiseen. Metsästyskoirarotujen rekisteröintimäärät ovat jyrkässä laskussa.

”Miksi teettää pentuja susien ravinnoksi?” Keski-Suomen hirvikoirajaoston puheenjohtaja Ossi Tamminen ihmettelee.

Rekisteröintimäärien ja samanaikaisesti koekäyntimäärien laskeminen vaikeuttaakin jalostustiedon keräämistä. Pentumäärät tippuvat ja yhä pienempi osa pennuista tulee aikanaan koetoiminnan piiriin.



Oma lukunsa on riistanhoitoyhdistysten poliisille välittämä suurriistavirka-apu (SRVA). Poliisi saa vapaaehtoisten metsästäjien ja koiranohjaajien apua muun muassa liikenneonnettomuudessa loukkaantuneiden hirvien ja suurpetojen jäljestämisessä sekä asutuksen lähelle eksyneiden suurpetojen karkottamisessa.

Hirvikolareissa virka-apupyyntö tulee hätäkeskuksesta suoraan SRVA-yhteyshenkilölle, joka välittää tiedon maastoon lähteville jäljestäjille.

Lähetystö ilmaisi huolensa siitä, ettei koiria kyetä kouluttamaan turvallisesti SRVA-tehtäviin, koska niitä ei susivaaran vuoksi tohdita laskea metsään.

Lähetystön tiukka vaatimus olikin, että susipolitiikkaan on saatava selkeä muutos ja pian.

”Metsästyskoiria ja muita kotieläimiä uhkaavat yksilöt on saatava poistettua välittömästi. Kanta-arviot on saatava totuudenmukaisiksi ja Luken toiminta läpinäkyväksi. Epäilyt Luken suorittamista susien siirroista on tutkittava perusteellisesti”, lähetystön vaatimus kuului.