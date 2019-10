Luke varoittaa metsätuhoista ja myyräkuumeesta – myyräkannat huipussaan Itä- ja Etelä-Suomessa

Riski myyrätuhoihin on suurin itäisimmässä Suomessa, erityisesti Pohjois-Karjalassa, koska siellä myyriä on eniten.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) seurantojen mukaan myyrät ovat kannanvaihtelunsa huippuvaiheessa Itä-Suomessa, ylimmässä Lapissa ja suurimmassa osassa Etelä-Suomea.

Keskisessä Suomessa ja Metsä-Lapissa myyräkannat ovat runsastumassa kohti huippua ensi vuonna. Pohjanmaan myyräkannat ovat sen sijaan hyvin alhaiset.

Kainuussa, Savon ja Karjalan maakunnissa sekä Kanta- ja Päijät-Hämeessä tavataan runsaasti myyriä. Etenkin metsämyyräkannat ovat näillä alueilla vahvat, mutta myös peltomyyriä ja sen lähisukuisia lajeja esiintyy paikoin runsaasti.

Lounaisimmassa Suomessa myyrämäärät vaihtelevat maantieteellisesti hyvin paljon. Joillakin alueilla myyräkannat ovat tämän vuoden kesällä runsastuneet huippulukemiin, mutta monin paikoin Lounais-Suomea kannat ovat Luonnonvarakeskuksen mukaan kuitenkin edelleen vaatimattomat.

Merkittävät myyrämäärien alueelliset vaihtelut ja kannanvaihtelujen epäsäännöllisyys ovat tyypillisiä Lounais- ja Etelä-Suomen ilmastoltaan leudoille alueille.

Keskisessä Suomessa ja paikoin Pirkanmaalla myyräkannat ovat alkaneet kasvaa viime vuoden pohjavaiheen jälkeen. Luonnonvarakeskuksen mukaan on odotettavissa, että näillä alueilla kannanvaihtelun huippu saavutetaan ensi vuoden syksyllä. Luke huomauttaa, että myyrähuipun voimakkuus riippuu myyrien talvehtimisen onnistumisesta.

Pohjanmaan sekä Etelä- ja Keski-Pohjanmaan myyräkannat romahtivat jo viime talvena, ja alamäki jatkui tämän vuoden kesän. Tällä hetkellä läntisessä Suomessa on hyvin vähän myyriä. Kannat pysyvät alhaisina ensi kevääseen asti, minkä jälkeen ne alkavat hiljalleen kasvaa ensi kesänä.

Valtaosassa Metsä-Lappia ja Koillismaata myyrämäärät ovat kasvaneet merkittävästi kuluneen kesän aikana. Mikäli kannat säilyvät elinvoimaisina kevääseen, odotettavissa on myyrähuippu ensi vuoden syksyllä suurimpaan osaan pohjoista Suomea.

Käsivarren Lapissa ja Utsjoella myyrät ovat kannanvaihtelunsa huippuvaiheessa, mikä johtanee ennusteen romahdukseen tänä talvena. Keväällä myyriä Käsivarren Lapisssa ja Utsjoella vielä tavata, mutta huippuvaiheen jälkeen myyrämäärät tyypillisesti vähenevät hiljalleen koko seuraavan kesän ja talven.

Luonnonvarakeskus varoittaa sekä myyrätuhoista että myyräkuumeen riskistä. Tulevana talvena itäisessä Suomessa on sen mukaan merkittävä riski myyrätuhoihin.

Myyrätuhoja voi ehkäistä pyytämällä myyriä loukuilla, runkosuojilla sekä polkemalla lunta taimien ympärille. Luken mukaan metsänomistajien on syytä harkita myyrätuhot korvaavien vakuutusten hankkimista sellaisilla alueilla, joilla myyriä on runsaasti. Luke huomauttaa, että vakuutukset on otettava ajoissa eli käytännössä jo tämän vuoden puolella.

Korkeat metsämyyräkannat Itä- ja Etelä-Suomessa lisäävät merkittävästi myös myyräkuumeriskiä. Riski on suuri marraskuusta tammikuulle, jolloin metsämyyrät hakeutuvat ihmisasutuksiin.

Myyräkuumetta aiheuttava Puumala-virus tarttuu ihmisiin hengitysteitse metsämyyrien eritteiden saastuttaman pölyn välityksellä. Tartuntamahdollisuus on suurin ulkorakennuksissa, joihin metsämyyrillä on pääsy.