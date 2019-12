Kuollut koira löytyi pellolta kaksi päivää katoamisensa jälkeen Loimaalla – todennäköisesti suurpeto raateli hengiltä

Petteri Kivimäki

Poliisin saamien tietojen mukaan koira oli kadonnut viime viikon torstaina.

Lounais-Suomen poliisi kertoo Loimaalla, Varsinais-Suomessa sattuneesta ikävästä tapahtumasta.

Poliisi kertoo tiedotteessaan, että se sai ilmoituksen pellolta raadeltuna löytyneestä koirasta viime viikon lauantaina. Koira löytyi Loimaalta, Koskelantieltä.

Poliisin saamien tietojen mukaan koira oli kadonnut kaksi päivää aiemmin saman viikon torstaina. Kuolleen koiran löysi sen omistaja.

Asiasta on poliisin mukaan ilmoitettu petoyhdyshenkilölle. Toistaiseksi ei ole tiedossa, että mikä eläin koiran kuoleman on aiheuttanut. Tiedossa on kuitenkin se, että koiran tappoi todennäköisesti suurpeto.