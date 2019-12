Oletko hankkinut Metsähallitukselta luvat soittamalla? Enää ensi vuonna se ei onnistu, koska kännykkälupien aikakausi päättyy pian

Muutoksen syynä on se, että puhelinoperaattori lakkauttaa perinteisten kännykkälupien ylläpidon. Metsähallitus korvaa poistuvan palvelun Eräluvat-sovelluksella.

Pekka Fali

Metsähallitus on myynyt kalastajille kännykkälupia noin 500 000 euron edestä vuosittain. Kalastusluvista jopa viidennes on ostettu kännykällä. Kuvituskuva.

Metsähallitus kertoo, että siltä ei voi enää ensi vuonna hankkia lupia matkapuhelimella soittamalla, sillä perinteisten kännykkälupien aikakausi päättyy tämän vuoden lopussa.

Muutos koskee kalastajia, metsästäjiä ja muita luonnossa liikkujia. He ovat voineet hankkia lupia soittamalla kännykällä automaattinumeroihin.

Metsähallituksen mukaan muutoksen syynä on se, että puhelinoperaattori lakkauttaa perinteisten kännykkälupien ylläpidon. Metsähallitus on myynyt mobiilisti vuosittain noin 26 000 lupaa.

Metsähallitus korvaa poistuvan palvelun Eräluvat-sovelluksella, jonka asiakas voi ladata maksutta sovelluskaupasta älypuhelimeensa. Sovellus on aluksi ladattavissa Android-käyttöjärjestelmää käyttäville puhelimille ja hieman myöhemmin myös iOS-puhelimille.

Eniten muutos vaikuttaa kalastukseen. Metsähallitus on nimittäin myynyt kalastajille kännykkälupia noin 500 000 eurolla vuosittain. Kalastusluvista jopa viidennes on ostettu kännykällä. Joillakin kalastuskohteilla peräti 80 prosenttia asiakkaista on hankkinut lupansa kännykällä.

”Muutos on myös mahdollisuus. Saimme tästä hyvän syyn uudistaa mobiilipalvelumme. Asiakkaat ovat myös toivoneet ladattavaa sovellusta”, Metsähallituksen eräpalveluiden tietohallintopäällikkö Jari Haarala sanoo tiedotteessa.