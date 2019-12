Lampaanrasvalla maustetut taimet eivät maistu peuroille ja kauriille – karkote valittiin vuoden puutarhatuotteeksi

Pitkän suojavaikutuksen saamiseksi valmisteen on kuivuttava kasvin pinnalle.

Ari Sorvari

Kauriit voivat aiheuttaa puutarhassa merkittäviä tuhoja.

Valkohäntäpeuran kanta on vahvistunut merkittävästi usean vuoden ajan. Peurat aiheuttavat merkittävää taloudellista tuhoa kotipuutarhoissa syöden kotipuutarhaan istutettuja kasveja ja levittävät myös punkkeja.

Suomen Puutarhakauppiaat ry on valinnut vuoden puutarhatuotteeksi Trico Garden- karkotteen. Se on Berner Oy:n markkinoima täysin luonnonmukainen tuhoeläinkarkote, jonka käyttötarkoitus on havu- ja lehtipuiden, pensaiden ja koristekasvien suojaaminen hirvieläinten kuten peurojen ja kauriiden tuhoilta.

Tuotteen tehoaineena käytetään lampaanrasvaa, jonka haju on hirvieläimille epämiellyttävä, eivätkä käsitellyt taimet maistu niille.

Vuoden Puutarhatuote -valinnan perusteena ovat usean vuoden hyvät käyttökokemukset ammattikäytössä.

”Olemme valinnasta todella iloisia ja ylpeitä”, Bernerin tuotepäällikkö Sorja Mattsson kommentoi tiedotteessa.

”Kasvit ruiskutetaan laimennetulla Trico Garden -valmisteella kuivalla säällä. Pitkän suojavaikutuksen saamiseksi valmisteen on kuivuttava kasvin pinnalle, joten sumutusta ei kannata tehdä sateen uhatessa."